ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ግብፅ በሃይማኖት አባቶች በኩል ያደረገችው ተፅዕኖ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም የሚለው አስተሳሰብ እንዴት የፖለቲካ ሥርዓቱን እንደቀረጸው አለመረዳት ነው” - ረ/ፕ/ር ውሂበእግዜር ፈረደ

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Interview with Wuhibegezer Ferede

Wuhibegezer Ferede Source: Supplied

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Published 18 August 2020 at 2:03pm, updated 18 August 2020 at 2:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ውሂበእግዜር ፈረደ በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተባባሪ ፕሮፌሰርና የብሉ ናይል የውኃ ምርምር ተቋም ተመራማሪ፤ በቅርቡ በ Journal of Afrosiatic Languages, History and Culture (Volume 9, Number 1, 2020) ላይ Patriarchal -Hegemony: Religion as an instrument of Hydro-Hegemony በሚል ርዕስ ስላቀረቡት መጣጥፋቸው ያሰረዳሉ።

Published 18 August 2020 at 2:03pm, updated 18 August 2020 at 2:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የግብፅ በኢትዮጵያ የሃይማኖት ዘርፍ ተፅዕኖ
  • የግብፅና ኢትዮጵያ የውኃና ፖለቲካ ግንኙነት
  • ዓባይና የግብፅ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ
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