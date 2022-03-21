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"በጎርፍ አደጋ እስከ 14 ሺህ ዶላርስ ያህል ንብረት ወድሞብናል፤ ጓደኞቻችን ዘንድ ተጠግተን ነው ያለነው" ያኔት ኪሮስ

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Yanet Kiros. Source: Y.Kiros

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Published 21 March 2022 at 7:17pm
By Elias Gudisa
Source: SBS

ኩዊንስላንድን ክፉኛ ባጥለቀለቀው ጎርፍ ሳቢያ አያሌ ለጎርፍ ተጋላጭ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸውና ከቀዬዎቻቸው ተፈናቅነዋል። ወ/ሮ ያኔት ኪሮስና ቤተሰባቸው ከጎርፍ ሰለባዎቹ አንዱ ናቸው። ጎርፉ በእሳቸውና ቤተሰባቸው መኖሪያና ንብረት ላይ ስላደረሰው ጉዳትና ተጠልለው ስለሚገኙበት ሁኔታ ይናገራሉ። እርዳታ ላደረሱላቸው ወገኖችም ምስጋናም ያቀርባሉ።

Published 21 March 2022 at 7:17pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የጎርፍ አደጋ
  • ሕይወትና ንብረት
  • የማኅበረሰብ እርዳታ
     
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