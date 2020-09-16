“አፍሪካ አንድ አኅጉራዊ መንግሥት እንድታቆም እየጣርን ነው” - የሐረርወርቅ ጋሻው

Interview with Yeharerwerk Gashaw

Yeharerwerk Gashaw, Vice President of the United States of Africa (L) and African Flag (R) Source: YWG

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የሐረርወርቅ ጋሻው - የተባበሩት አፍሪካ ድርጅት ምክትል ፕሬዚደንት፤ ስለ አፍሪካ አንድነት ፋይዳዎች ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

  • የተባበሩት አፍሪካ ድርጅት አመሠራረትና ዋነኛ ተልዕኮ  
  • አኅጉራዊ መንግሥት ምስረታ
  • ተግዳሮቶችና የስኬት መንገዶች
      
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