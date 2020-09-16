“አፍሪካ አንድ አኅጉራዊ መንግሥት እንድታቆም እየጣርን ነው” - የሐረርወርቅ ጋሻው

“አፍሪካ አንድ አኅጉራዊ መንግሥት እንድታቆም እየጣርን ነው” - የሐረርወርቅ ጋሻውPlay17:43Yeharerwerk Gashaw, Vice President of the United States of Africa (L) and African Flag (R) Source: YWGGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.2MB) የሐረርወርቅ ጋሻው - የተባበሩት አፍሪካ ድርጅት ምክትል ፕሬዚደንት፤ ስለ አፍሪካ አንድነት ፋይዳዎች ይናገራሉ።አንኳሮች የተባበሩት አፍሪካ ድርጅት አመሠራረትና ዋነኛ ተልዕኮ አኅጉራዊ መንግሥት ምስረታተግዳሮቶችና የስኬት መንገዶች ShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”