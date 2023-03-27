"ኢትዮጵያዊነትን በጋራ እንደምን ነው የምናድነው ብለን መምከር ይገባል ብዬ አምናለሁ"አቶ የሺዋስ አሰፋ

"ኢትዮጵያዊነትን በጋራ እንደምን ነው የምናድነው ብለን መምከር ይገባል ብዬ አምናለሁ"አቶ የሺዋስ አሰፋPlay18:08Yeshiwas Assefa. Credit: Y.AssefaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.47MB) አቶ የሺዋስ አሰፋ፤ የቀድሞው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ ሊቀመንበር "ዘውገኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ተንሠራፍቶ ኢትዮጵያዊነትን ፈተና ውስጥ ከትቶ ነው ያለው" በሚል ዕሳቤ የጋራ ብሔራዊ ማንነት አገነባብ ላይ አገራዊ ምክክር እንደሚያሻ አንስተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።አንኳሮችብሔራዊ ማንነትና የጎሣ ፖለቲካኢትዮጵያዊነትን የማጎልበቻ ዕሳቤዎችጉዞ ወደ አውስትራሊያShareLatest podcast episodesበግሪንስ ፓርቲ ድጋፍ የፌዴራል መንግሥቱ የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲ የተጋረጠበትን መሰናክል አለፈ" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርከሳሪስ እስከ አውስትራሊያ፤ኢንጂነር ማርታ አበጋዝአውስትራሊያ ውስጥ በአራት ቀናት ሥራ የአምስት ቀናት ክፍያ ሙከራ ተጀመረ