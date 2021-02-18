“እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ፤ ተስፋም አለ” የሺዋስ አሰፋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ፤ ተስፋም አለ” የሺዋስ አሰፋPlay15:16ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Yeshiwas Assefa, Chairman of Ethiopian Citizens for Social Justice. Source: Y. AssefaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.23MB)Published 18 February 2021 at 5:04pm, updated 18 February 2021 at 5:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ የሺዋስ አሰፋ - የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) ሊቀመንበር፤ በወርኃ ግንቦት 2013 በሚካሄደው ምርጫ ኢዜማን ራሱን በአማራጭ መንግሥትነት እንደምን አሰናድቶ እንዳለ ይናገራሉ።Published 18 February 2021 at 5:04pm, updated 18 February 2021 at 5:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችየኢዜማ አመራር አባላት የትግራይና ማይካድራ ጉብኝቶችየኢዜማ የዳያስፖራ ፖሊሲShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ