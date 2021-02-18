ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ፤ ተስፋም አለ” የሺዋስ አሰፋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Yeshiwas Assefa

Yeshiwas Assefa, Chairman of Ethiopian Citizens for Social Justice. Source: Y. Assefa

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 18 February 2021 at 5:04pm, updated 18 February 2021 at 5:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ የሺዋስ አሰፋ - የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) ሊቀመንበር፤ በወርኃ ግንቦት 2013 በሚካሄደው ምርጫ ኢዜማን ራሱን በአማራጭ መንግሥትነት እንደምን አሰናድቶ እንዳለ ይናገራሉ።

Published 18 February 2021 at 5:04pm, updated 18 February 2021 at 5:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች
  • የኢዜማ አመራር አባላት የትግራይና ማይካድራ ጉብኝቶች
  • የኢዜማ የዳያስፖራ ፖሊሲ
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ