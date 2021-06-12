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ምርጫ 2013 - “ምረጥ ኢትዮጵያ” ለምን?

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Zekarias Getachew and Capt. Abiy Gebrehiwot

Zekarias Getachew and Capt. Abiy Gebrehiwot. Source: Z.Getachew and A.Gebrehiwot

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Published 12 June 2021 at 12:12pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ዘካርያስ ጌታቸው - የ “ምረጥ ኢትዮጵያ” ዘመቻ ዋና አስተባባሪ፤ ካፒቴን ዐቢይ ገብረሕይወት - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ሊቀመንበርና የ “ምረጥ ኢትዮጵያ” ዘመቻ አስተባባሪ፤ የ2013ቱን አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክተው እያደረጉ ስላለው የባሕር ማዶ የምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።

Published 12 June 2021 at 12:12pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የ “ምረጥ ኢትዮጵያ” ዘመቻ ዓላማና ግቦች
  • የ 1 ለ 5 ማኅበረሰባዊ ትስስሮሽ ለምን?
  • የምርጫ 2013 ፋይዳዎች
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