ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 - “ምረጥ ኢትዮጵያ” ለምን?Play17:20ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Zekarias Getachew and Capt. Abiy Gebrehiwot. Source: Z.Getachew and A.GebrehiwotGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.51MB)Published 12 June 2021 at 12:12pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ዘካርያስ ጌታቸው - የ “ምረጥ ኢትዮጵያ” ዘመቻ ዋና አስተባባሪ፤ ካፒቴን ዐቢይ ገብረሕይወት - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ሊቀመንበርና የ “ምረጥ ኢትዮጵያ” ዘመቻ አስተባባሪ፤ የ2013ቱን አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክተው እያደረጉ ስላለው የባሕር ማዶ የምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።Published 12 June 2021 at 12:12pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየ “ምረጥ ኢትዮጵያ” ዘመቻ ዓላማና ግቦችየ 1 ለ 5 ማኅበረሰባዊ ትስስሮሽ ለምን?የምርጫ 2013 ፋይዳዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ