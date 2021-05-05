ምርጫ 2013 “የአገራችን ዳር ድንበር ተጠብቆ፤ ሕዝባችን በአንድነት የሚኖርበትን አማራጭ ይዘን ነው የመጣነው” - አቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “የአገራችን ዳር ድንበር ተጠብቆ፤ ሕዝባችን በአንድነት የሚኖርበትን አማራጭ ይዘን ነው የመጣነው” - አቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔርPlay10:16ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Zerihun Gebregziabher ENUP Source: ZG.EgziabherGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.98MB)Published 5 May 2021 at 5:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ዘሪሁን ገብረእግዚአብሔር - የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ (ኢብአፓ) ሊቀመንበር፤ ስለ ፓርቲያቸው ተልዕኮና በምርጫ 2013 ይዟቸው ስለቀረባቸው አማራጭ ፖሊሲዎች ይገልጣሉ።Published 5 May 2021 at 5:34pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአማራጭ ፖሊሲየምርጫ 2013 ፋይዳዎችና የኢትዮጵያ የወደፊት አቅጣጫሰላምና ብሔራዊ ዕርቅShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ