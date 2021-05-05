ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “የአገራችን ዳር ድንበር ተጠብቆ፤ ሕዝባችን በአንድነት የሚኖርበትን አማራጭ ይዘን ነው የመጣነው” - አቶ ዘሪሁን ገ/እግዚአብሔር

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Zerihun Gebregziabher ENUP

Zerihun Gebregziabher ENUP Source: ZG.Egziabher

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Published 5 May 2021 at 5:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ዘሪሁን ገብረእግዚአብሔር - የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ (ኢብአፓ) ሊቀመንበር፤ ስለ ፓርቲያቸው ተልዕኮና በምርጫ 2013 ይዟቸው ስለቀረባቸው አማራጭ ፖሊሲዎች ይገልጣሉ።

Published 5 May 2021 at 5:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

                  

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  • አማራጭ ፖሊሲ
  • የምርጫ 2013 ፋይዳዎችና የኢትዮጵያ የወደፊት አቅጣጫ
  • ሰላምና ብሔራዊ ዕርቅ
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