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"መስቀል ለሰው ልጆች የተሰጠ የመዳን በረከት፤ የመከራና አሸናፊነት ምልክት ነው" መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ

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Melake Tsehai Mengistu Hailu. Source: M.Hailu

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Published 26 September 2021 at 11:04am
By Martha Tsegaw
Source: SBS

መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አኅጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና በብሪስበን የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፤ ስለ በዓለ መስቀል አከባበር ይናገራሉ።

Published 26 September 2021 at 11:04am
By Martha Tsegaw
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