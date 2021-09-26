"መስቀል ለሰው ልጆች የተሰጠ የመዳን በረከት፤ የመከራና አሸናፊነት ምልክት ነው" መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "መስቀል ለሰው ልጆች የተሰጠ የመዳን በረከት፤ የመከራና አሸናፊነት ምልክት ነው" መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉPlay15:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Melake Tsehai Mengistu Hailu. Source: M.HailuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.99MB)Published 26 September 2021 at 11:04amBy Martha TsegawSource: SBS መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አኅጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና በብሪስበን የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፤ ስለ በዓለ መስቀል አከባበር ይናገራሉ።Published 26 September 2021 at 11:04amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisement የመስቀል ትርጓሜየመስቀልና የደመራ ጥምረትየበዓለ መስቀል መልዕክትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ