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ዳባሳ ዋቅጅራ፤ ከጥቁር እንጪኒ እስከ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን

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Dabassa Waqjira. Source: D.Waqjira

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Published 24 June 2022 at 1:47pm, updated 24 June 2022 at 2:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ የሜልበርን - አውስትራሊያ ነዋሪ ናቸው። ከዚያ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛና እሥረኛ፣ በአገረ ኬንያ ስደተኛ ነበሩ። የሕይወት ጉዟቸው መነሻ የቤተሰባቸው ስምንተኛ ልጅ ሆነው ለውልደት የበቁባት ጥቁር እንጪኒ ናት።

Published 24 June 2022 at 1:47pm, updated 24 June 2022 at 2:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
የፊደል ገበታ

አቶ ዳባሳ ፊደል መቁጠር የጀመሩት ዘግይተው ነው። ሆኖም ከክፍል ክፍል ቀልጥፈው በመሸጋገር የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቅቀዋል።

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የፈፀሙት የኢሕዲሪ (ደርግ) ሥርዓት በኢሕአዴግ ተተክቶ ሳለ ነው። 

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በዚያም አላበቁም ከጅማ እርሻ ኮሌጅ በእርሻ ትምህርት በዲፕሎማ ተመርቀዋል። 

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Dabessa and his freinds in Jimma Agricultural College - 1993 (F-L). Source: D.Waqjira


የሥራ ዓለም  

በወቅቱ በቁቤ አፋን ኦሮሞ ሰልጥነው ነበርና ክህሎታቸው ለአስተማሪነት፣ ሲልም ለማዘጋጃ ቤት ተቀጣሪነት አብቅቷቸዋል።

የማዘጋጃ ቤት ሠራተኛ ሆነው ሳለ እ.አ.አ በ1994 የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሥራ ማስታወቂያ አወጣ። 

አመለከቱ። ተወዳድረውም አለፉ።

የኮሌጅ ትምህርታቸው ዋቤ ሆኗቸው በኦሮምኛ ዝግጅት ክፍል ለእርሻ ጋዜጠኛነት በቁ።

በእርሻ ሪፖርተርነት ሳይወሰኑ የሁሉም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቋንቋ ማዕከል አስተባባሪ እርክን ላይ ደረሱ።

ሥራቸው ላይ እያሉ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘልቀው የጋዜጠኛነት ሙያ ዕውቀት ቀሰሙ።

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Graduation ceremony at Addis Ababa University - 1998. Source: D.Waqjira


 

 

 

   

 

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