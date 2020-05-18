ብሔራዊ የበጎ ፈቃደኞች ሣምንት የሠናይ ምግባራት ፋይዳዎች ጎልተው እየተንጸባረቁበት ነው

Former Socceroos captain and volunteering advocate Craig Foster Source: AAP
Published 18 May 2020 at 9:22pm
By Matt Connellan
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
የኮቪድ - 19 ወረርሽን ሲዛመት - ለአቅመ ደካሞች ምግቦችን በማዳረስና የአረጋውያንን ደኅነንት በማረጋገጥ ሁነኛ አስተዋፅዖዎችን ካበረከቱት ውስጥ የበጎ ፈቃድ ግልጋሎት ሰጪዎች ተጠቃሾች ናቸው። የብሔራዊ በጎ ፈቃደኞች ሳምንት ከሜይ 18-24 ተከብሮ በሚውልባቸው ቀናት፤ የበጎ ፈቃድ ግልጋሎት ሰጪዎች ምግባራት ጎልተውና ደምቀው ተነስተዋል። በጣሙን ጠቃሚ ለሆኑ ግልጋሎቶቻቸውም የላቀ ዕውቅና እንዲሰጣቸው ተጠይቋል።
Published 18 May 2020 at 9:22pm
By Matt Connellan
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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