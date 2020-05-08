ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን የኮቪድ - 19 ገደቦችን ለመክላት ባለ ሶስት ደረጃ ዕቅዳቸውን ይፋ አደረጉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን የኮቪድ - 19 ገደቦችን ለመክላት ባለ ሶስት ደረጃ ዕቅዳቸውን ይፋ አደረጉPlay04:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen 總理宣佈解封國家三部曲 Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.37MB)Published 8 May 2020 at 11:21pmBy NACASource: SBS ** የአውስትራሊያ ሆቴሎች ማኅበር የገደቦቹ መላላት ለመስተንግዶ ኢንዱስትሪው በቂ አይደለም ሲል ነቀፈPublished 8 May 2020 at 11:21pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ