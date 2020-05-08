ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን የኮቪድ - 19 ገደቦችን ለመክላት ባለ ሶስት ደረጃ ዕቅዳቸውን ይፋ አደረጉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Scott Morrison speaks during a press conference following a national cabinet meeting on Friday.

總理宣佈解封國家三部曲 Source: Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 8 May 2020 at 11:21pm
By NACA
Source: SBS

** የአውስትራሊያ ሆቴሎች ማኅበር የገደቦቹ መላላት ለመስተንግዶ ኢንዱስትሪው በቂ አይደለም ሲል ነቀፈ

Published 8 May 2020 at 11:21pm
By NACA
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ