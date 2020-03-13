ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ፒተር ዳተን በኮረናቫይረስ ተጠቁPlay04:32ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Home Affairs Minister Peter Dutton Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.33MB)Published 13 March 2020 at 11:30pmBy NACASource: SBS *** ፒተር ዳተን በኮረናቫይረስ ተጠቁ *** ከሰኞ ጀምሮ ግድ በማያሰኙ የሕዝብ መሰባሰቦች ላይ ዕገዳ ተጣለPublished 13 March 2020 at 11:30pmBy NACASource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ