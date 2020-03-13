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ፒተር ዳተን በኮረናቫይረስ ተጠቁ

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Home Affairs Minister Peter Dutton

Home Affairs Minister Peter Dutton Source: AAP

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Published 13 March 2020 at 11:30pm
By NACA
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*** ፒተር ዳተን በኮረናቫይረስ ተጠቁ *** ከሰኞ ጀምሮ ግድ በማያሰኙ የሕዝብ መሰባሰቦች ላይ ዕገዳ ተጣለ

Published 13 March 2020 at 11:30pm
By NACA
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