ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ መግባት ለምን ያወዛግባል?

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Dejen Yemane (T-L), Dr Ismail Gorse (L-B) and Mamay Worku (R).

Dejen Yemane (T-L), Dr Ismail Gorse (L-B) and Mamay Worku (R). Source: D.Yemane, I.Gorse and M.Worku

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Published 23 July 2021 at 3:18pm, updated 23 July 2021 at 3:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ማሜ ወርቁ - በዩናይትድ ስቴትስ ዌስት ኮስት የሕዝባዊ ዲፕሎማሲ ሰብሳቢ፣ ዶ/ር ዑስማኢል ጎርሴ - የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፎረም ሊቀመንበርና ደጀን የማነ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥት የተናጠል ተኩስ ማቆም ዕወጃና ለትግራይ ቀውስ ሰላማዊ መፍትሔ ፍለጋ ሂደት ላይ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።

Published 23 July 2021 at 3:18pm, updated 23 July 2021 at 3:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የትግራይ መከላከያ ሠራዊት አጠራር
  • የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ መግባት
  • ሰላማዊ መፍትሔና ወታደራዊ ኃይል
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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ