ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ መግባት ለምን ያወዛግባል?Play16:08ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dejen Yemane (T-L), Dr Ismail Gorse (L-B) and Mamay Worku (R). Source: D.Yemane, I.Gorse and M.WorkuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.74MB)Published 23 July 2021 at 3:18pm, updated 23 July 2021 at 3:36pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ማሜ ወርቁ - በዩናይትድ ስቴትስ ዌስት ኮስት የሕዝባዊ ዲፕሎማሲ ሰብሳቢ፣ ዶ/ር ዑስማኢል ጎርሴ - የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፎረም ሊቀመንበርና ደጀን የማነ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥት የተናጠል ተኩስ ማቆም ዕወጃና ለትግራይ ቀውስ ሰላማዊ መፍትሔ ፍለጋ ሂደት ላይ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።Published 23 July 2021 at 3:18pm, updated 23 July 2021 at 3:36pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየትግራይ መከላከያ ሠራዊት አጠራርየኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ መግባትሰላማዊ መፍትሔና ወታደራዊ ኃይልShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ