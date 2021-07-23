ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ለትግራይ ቀውስ ዕልባት ለማበጀት ወታደራዊ ወይስ ፖለቲካዊ መፍትሔ?

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The Angel of Peace.

The Angel of Peace. Source: Getty

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Published 23 July 2021 at 5:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ማሜ ወርቁ - በዩናይትድ ስቴትስ ዌስት ኮስት የሕዝባዊ ዲፕሎማሲ ሰብሳቢ፣ ዶ/ር ዑስማኢል ጎርሴ - የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፎረም ሊቀመንበርና ደጀን የማነ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥት የተናጠል ተኩስ ማቆም ዕወጃና ለትግራይ ቀውስ ሰላማዊ መፍትሔ ፍለጋ ሂደት ላይ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።

Published 23 July 2021 at 5:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አማራጭ መፍትሔዎች

  •  የኢትዮጵያ መንግሥትም ሕወሓትም ጦርነት ያቆሙ
  • ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከሁሉም ባለድርሻዎች ጋር ተቀምጠው ይነጋገሩ
  • ልዩነቶቻችንን በማጥበብ በጋራ በሚያስማሙን ጉዳዮች ላይ እናተኩር
-      ዶ/ር ዑስማኢል ጎርሴ

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Dr Ismail Gorse.
Dr Ismail Gorse. Source: I.Gorse


  •  ንግግር ሲባል የአንድ ወገን ብቻ ሆኖ መታየት የለበትም
  • ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ አማራጮች መፍትሔ አይሆኑም
  • ሉዓላዊነትን ለማስከበር ሲባል ማድረግ የማንሻው ቢሆን እንኳ ማድረግ ግድ የምንሰኘበትም ሁኔታ ሊኖር ይችላል
-      ወ/ሮ ማሜ ወርቁ

Mamay Worku.
Mamay Worku. Source: M.Worku


  •  ጦርነት አማራጭ አይሆንም፤ ለሰላም የሚከፈል መስዋዕትነት ያስፈልጋል
  • ሕገ መንግሥቱን የምንጠራ ከሆነ ሕገ መንግሥቱን እየጠራን፤ ታሪክም የምንጠራ ከሆነ ታሪክ እየጠራን ያሉንን ችግሮች እየጠራን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት መቻል አለብን
  • እያንዳንዱ ክልል ሕዝበ ውሳኔ ማካሔድ አለበት  
-      ደጀን የማነ

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Dejen Yemane. Source: D.Yemane


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