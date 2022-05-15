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ብሔራዊ ምርጫ 2022፤ በዘንድሮው ምርጫ ድምፅዎን ለቤተሰብ፣ ለማኅበረሰብና ለአገር ሲሉ የሚሰጡት ለማን ነው?

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Ayalew Hundesa (L), Elsa Woldu (C), and Abebe Mekonnen (R). Source: Mekonnen, Hundesa, and Woldu

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Published 16 May 2022 at 7:46am, updated 16 May 2022 at 1:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ቅዳሜ ሜይ 21 / ግንቦት 13 የሚካሔደው የአውስትራሊያ ብሔራዊ ምርጫ የውይይት መድረክ አጀንዳችን ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎች ነርስ ኤልሳ ወልዱ - ዩናይትድ አውስትራሊያ ፓርቲን በመደገፍ፣ አቶ አበበ መኮንን - የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲን በመደገፍ፣ አቶ አያሌው ሁንዴሳ - የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲን በመደገፍ ድምፃቸውን ይሰጣሉ። ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያንም ለቤተሰብ፣ ለማኅበረሰብና ለአገር ጥቅም ሲሉ ለሚደግፏቸው ፓርቲዎች ድምፃቸውን እንዲሰጡ ይጠይቃሉ። የአውስትራሊያ ሊብራል ፓርቲን በመወከል ተጋብዘው የነበሩ ተሳታፊ በውይይቱ ወቅት አልተገኙም።

Published 16 May 2022 at 7:46am, updated 16 May 2022 at 1:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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