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የውይይት መድረክ – ለወቅታዊው የኢትዮጵያ ችግሮች መንስዔዎች ምንድናቸው?

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Published 30 May 2021 at 11:42am
By Kassahun Seboqa Negewo
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ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ተመራማሪ፣ ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን - በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ግኝትና ቅመማ ጥናት ተመራማሪ፣ ኃይሌ አረፈዓይኔ - በሳውዘርን ክሮስ ዩኒቨርሲቲ የከርሰ ምድር ውኃና ማዕድን የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ ኢትዮጵያን ገጥመዋት ላሉት ችግሮች መንስዔዎች የሚሏቸውን ነቅሰው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 30 May 2021 at 11:42am
By Kassahun Seboqa Negewo
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ለወቅታዊው የኢትዮጵያ ችግሮች መንስዔዎቹ ምንድናቸው?

  • ስልጣን በለቀቀው አካል ሕወሓትና ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለማሸጋገር ራሱን ብልፅግና ብሎ በሚጠራው መካከል የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው።
-      ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ

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Journalist Mohamed Abawaji.
Journalist Mohamed Abawaji. Source: M.Abawaji


  • አሃዳዊነት - አንድ ቋንቋ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ብሔር ለመመሥረት የሚካሄድበት መንገድ አሁን ወዳለንበት ደረጃ አድርሶናል።
-      ኃይሌ አረፈዓይኔ

 
Haile Arefeayne.
Haile Arefeayne. Source: H.Arefeayne


  • አሁን ለደረሰው የሰብዓዊ ቀውስ፣ ዲፕሎማሲያዊ ቀውስና ፖለቲካዊ ቀውስ ምክንያቶቹ በሕዝብ ትግል የመጣን ለውጥ ለራሳቸውና ለቡድናቸው ያተኮሩ ቡድኖች ከሕዝብ ጠልፈው ለራሳቸው መውስዳቸው ነው።
-      ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን

Dr Laychiluh Bantie Mekonnen.
Dr Laychiluh Bantie Mekonnen. Source: LB.Mekonnen


  • በመሃል አገር መንግሥትና በክልላዊ አስተዳደር መንግሥት የነበረ ቁርሾ፣ የዓባይ ግድብና ዓለም አቀፍ ኃይሎች የፈጠሩት ጫናዎች፣ የዘር ተኮር ጥቃቶችና የኢኮኖሚ ድቅቀት ለቀውስ አድርሶናል።
-      ዶ/ር ተበጀ ሞላ

 
Dr Tebeje Molla.
Dr Tebeje Molla. Source: T.Molla


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