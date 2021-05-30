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የውይይት መድረክ – ኢትዮጵያን ገጥመው ላሉ ችግሮች መፍቻ ምን ዓይነት መፍትሔዎች ያሻሉ?

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Published 30 May 2021 at 1:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ተመራማሪ፣ ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን - በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ግኝትና ቅመማ ጥናት ተመራማሪ፣ ኃይሌ አረፈዓይኔ - በሳውዘርን ክሮስ ዩኒቨርሲቲ የከርሰ ምድር ውኃና ማዕድን የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ ኢትዮጵያን ገጥመዋት ላሉ ችግሮች አማራጭ ይሆናሉ የሚሏቸውን ምክረ ሃሳቦች ያጋራሉ።

Published 30 May 2021 at 1:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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ለወቅታዊው የኢትዮጵያ ችግሮች አማራጭ መፍትሔዎች ምንድናቸው?

  • የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው፤ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ፣ ያጠፋም ተጠያቂ እንዲሆን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች አንድ ላይ ከመጡ ነው።
-      ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ

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Journalist Mohamed Abawaji.
Journalist Mohamed Abawaji. Source: M.Abawaji


  • አንደኛው የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ አውቆ ወደፊት መሄድ ነው
  • ሌላኛው ትግራይ ላይ ለደረሰው ጭፍጨፋ ጥፋተኛ የሚባለው ሁሉ የሚቀጣበትን መንገድ ማስተካካልና ብዝኅነታችንን መቀበል መቻል ነው።
-      ኃይሌ አረፈዓይኔ

 
Haile Arefeayne.
Haile Arefeayne. Source: H.Arefeayne


  • ኢትዮጵያዊ ችግሮችን ለመፍታት ዋናውና ትልቁ ብሄራዊ መግባባትና ዕርቅ
  • ከሁለት እስከ ሶስት ዓመታት የሚቆይ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የሽግግር መንግሥት መመስረት
  • ከዚያም ወደ ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ሥርዓትና ወደ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሄድ ነው።
-      ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን

Dr Laychiluh Bantie Mekonnen.
Dr Laychiluh Bantie Mekonnen. Source: LB.Mekonnen


  • ከትግራይ ቀውስ ጋር በተያያዘ ባልታጠቁ ሰዎችን ላይ ደረሱ የተባሉ ወንጀሎችን መርምሮ ለሕዝብ የሚያቀርብ ነፃና ገለልተኛ አጣሪ ወደ ማሰማራት
  • የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ምድር ለቅቆ እንዲወጣ ማድረግ
  • የዘውግ ፖለቲካን ለማስወገድ ጂኦግራፊን፣ ኢኮኖሚንና ባሕላዊ ትስስርን ማዕከል ያደረገ የፌዴራሊዝም አደረጃጀት ማድረግና
  • የግጭት መንስኤ የሆኑ መሬቶች ላይ ሕዝበ ውሳኔ ማካሄድ ይገባል።
-      ዶ/ር ተበጀ ሞላ

 
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Dr Tebeje Molla. Source: T. Molla


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