የውይይት መድረክ – ኢትዮጵያን ገጥመው ላሉ ችግሮች መፍቻ ምን ዓይነት መፍትሔዎች ያሻሉ?

ለወቅታዊው የኢትዮጵያ ችግሮች አማራጭ መፍትሔዎች ምንድናቸው?
- የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው፤ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ፣ ያጠፋም ተጠያቂ እንዲሆን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች አንድ ላይ ከመጡ ነው።
- ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ
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Journalist Mohamed Abawaji. Source: M.Abawaji
- አንደኛው የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ አውቆ ወደፊት መሄድ ነው
- ሌላኛው ትግራይ ላይ ለደረሰው ጭፍጨፋ ጥፋተኛ የሚባለው ሁሉ የሚቀጣበትን መንገድ ማስተካካልና ብዝኅነታችንን መቀበል መቻል ነው።
- ኃይሌ አረፈዓይኔ
Haile Arefeayne. Source: H.Arefeayne
- ኢትዮጵያዊ ችግሮችን ለመፍታት ዋናውና ትልቁ ብሄራዊ መግባባትና ዕርቅ
- ከሁለት እስከ ሶስት ዓመታት የሚቆይ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የሽግግር መንግሥት መመስረት
- ከዚያም ወደ ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ሥርዓትና ወደ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሄድ ነው።
- ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን
Dr Laychiluh Bantie Mekonnen. Source: LB.Mekonnen
- ከትግራይ ቀውስ ጋር በተያያዘ ባልታጠቁ ሰዎችን ላይ ደረሱ የተባሉ ወንጀሎችን መርምሮ ለሕዝብ የሚያቀርብ ነፃና ገለልተኛ አጣሪ ወደ ማሰማራት
- የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ምድር ለቅቆ እንዲወጣ ማድረግ
- የዘውግ ፖለቲካን ለማስወገድ ጂኦግራፊን፣ ኢኮኖሚንና ባሕላዊ ትስስርን ማዕከል ያደረገ የፌዴራሊዝም አደረጃጀት ማድረግና
- የግጭት መንስኤ የሆኑ መሬቶች ላይ ሕዝበ ውሳኔ ማካሄድ ይገባል።
- ዶ/ር ተበጀ ሞላ
Dr Tebeje Molla. Source: T. Molla