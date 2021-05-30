ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ላይ የጣለቻቸው ገደቦች ምን ያህል አሳሳቢ ናቸው?

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U.S. President Joe Biden.

U.S. President Joe Biden. Source: Getty

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Published 30 May 2021 at 7:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ተመራማሪ፣ ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን - በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ግኝትና ቅመማ ጥናት ተመራማሪ፣ ኃይሌ አረፈዓይኔ - በሳውዘርን ክሮስ ዩኒቨርሲቲ የከርሰ ምድር ውኃና ማዕድን የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ ኢትዮጵያ ላይ የተጣሉትን ገደቦች አስባብና አሳሳቢነት አንስተው ይናገራሉ።

Published 30 May 2021 at 7:34pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ላይ የጣለቻቸው ገደቦች ጫና ምን ያህል አሳሳቢ ናቸው?

  • የአሜሪካ [ጫና] የዓለም ገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ የሚሰጡትን ድጎማ ለተወሰነ ጊዜ ማስቆም ነው። ይኽን በማድረግ ኢትዮጵን መቀየር አትችልም።
-      ጋዜጠኛ መሐመድ አባዋጂ

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Journalist Mohamed Abawaji.
Journalist Mohamed Abawaji. Source: M.Abawaji


  • በጀቷ በእርዳታ ላይ የተንጠለጠለን አገር ይዞ ማዕቀቡ ፋይዳ የለውም ማለት በትንሹ አሳንሶ ማየት እንዳይሆን።
-      ኃይሌ አረፈዓይኔ

 
Haile Arefeayne.
Haile Arefeayne. Source: H.Arefeayne


  • የኢትዮጵያ መንግሥት የፈጠራቸው የአካሄድ ስህተቶች፣ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎችን ጨምሮ የተነሳባቸው መነሻዎች አሁን እየደረሰብን ላሉት የዲፕሎማሲ ጫና ትልቅ መሰረት ነው።
-      ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ መኮንን

Dr Laychiluh Bantie Mekonnen.
Dr Laychiluh Bantie Mekonnen. Source: LB.Mekonnen


  • እንደታሰበው የኢኮኖሚ ማዕቀቦች ከተከተሉ በአገሪቱ ላይ የሚያደርሰው ቀውስ የከፋ ነው የሚሆነው።
-      ዶ/ር ተበጀ ሞላ

Dr Tebeje Molla.
Dr Tebeje Molla. Source: T. Molla


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