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"የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው በአገራዊ ምክክር ሳይሆን ሁሉን አካታች በሆነ ድርድር ነው" ደጀን የማነ

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Dr Laychiluh Bantie (L), and PhD Candidate Dejen Yemane. Source: Bantie and Yemane

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Published 29 April 2022 at 10:37pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

"በውሸት የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ሰፋፊ መፈናቀሎች፣ ስር የሰደዱ ጥላቻዎችና ግድያዎች ሊፈቱ የሚችሉት በአገራዊ ውይይት፣ መግባባትና ድርድር ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ

Published 29 April 2022 at 10:37pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ፤ በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ጥናትና ግኝት ተመራማሪና ደጀን የማነ በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ የውይይት መድረካችን ተሳታፊዎች ናቸው። የውይይት አጀንዳዎቻችን የአገራዊ ምክክር አሥፈላጊነትና ፋይዳዎች፣ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የተደረሰው ጊዜያዊ ከግጭት የመታቀብ ስምምነትና በሩስያና ዩክሬይን የመረረ ጦርነት ውስጥ ሆኖ የተኩስ ማቆም ድርድር ጥረቶች ተምሳሌነቶች ናቸው። ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።     

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ