ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ አጼ ኢዛናና የአክሱም ሐውልት

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Emperor Aezana

Prof Ayele Bekerie (L) and 4th century King Ezana's Stela and fallen and broken Great Stele at the Northern Stelae Park in Axum (R) Source: A. Bekerie and Getty

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Published 13 February 2021 at 1:18pm, updated 13 February 2021 at 1:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፤ ስለ አጼ ኢዛና (አይዛና) ዘመን የሃይማኖት፣ የገንዘብ እትመቶችና የሥነ ህንፃ አስደናቂ ጥበብ ውርሰ አሻራዎችን አንስተው ይናገራሉ።

Published 13 February 2021 at 1:18pm, updated 13 February 2021 at 1:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የክርስትና እምነት የመንግሥት ሃይማኖት መሆን
  • የብርና መዳብ ገንዘብ እትመቶች
  • የአክሱም ሐውልት ግንባታ
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