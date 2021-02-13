ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ አጼ ኢዛናና የአክሱም ሐውልት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ አጼ ኢዛናና የአክሱም ሐውልትPlay32:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Ayele Bekerie (L) and 4th century King Ezana's Stela and fallen and broken Great Stele at the Northern Stelae Park in Axum (R) Source: A. Bekerie and GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (33.48MB)Published 13 February 2021 at 1:18pm, updated 13 February 2021 at 1:39pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፤ ስለ አጼ ኢዛና (አይዛና) ዘመን የሃይማኖት፣ የገንዘብ እትመቶችና የሥነ ህንፃ አስደናቂ ጥበብ ውርሰ አሻራዎችን አንስተው ይናገራሉ።Published 13 February 2021 at 1:18pm, updated 13 February 2021 at 1:39pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየክርስትና እምነት የመንግሥት ሃይማኖት መሆንየብርና መዳብ ገንዘብ እትመቶችየአክሱም ሐውልት ግንባታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ