በ2013 የኢትዮጵያ የወደፊት የለውጥ አቅጣጫ እንደምን ሊቀየስ ይገባል?

Reform Directions 2013

Elias Wondimu (R), Dr Yohannes Gedamu (T-R) and Neamin Zeleke (R-B) Source: PD

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አቶ ነዓምን ዘለቀ - የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ፣ ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙ - በGeorgia Gwinnett College የፖለቲካ ሳይንስ መምህር፣ አቶ ኤልያስ ወንድሙ - የፀሐይ አሳታሚ ድርጅት መሥራችና ባለቤት እንዲሁም የInternational Journal of Ethiopian Studies ኤዲተር፤ በሂደት ላይ ስላለው የኢትዮጵያ ለውጥ ሂደት ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

  • የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ  
  • የፌዴራሊዝምና አሃዳዊ ሥርዓት በአማራጭነት
  • ምክረ ሃሳቦች
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“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”