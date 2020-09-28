በ2013 የኢትዮጵያ የወደፊት የለውጥ አቅጣጫ እንደምን ሊቀየስ ይገባል?Play46:43Elias Wondimu (R), Dr Yohannes Gedamu (T-R) and Neamin Zeleke (R-B) Source: PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (85.54MB) አቶ ነዓምን ዘለቀ - የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ፣ ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙ - በGeorgia Gwinnett College የፖለቲካ ሳይንስ መምህር፣ አቶ ኤልያስ ወንድሙ - የፀሐይ አሳታሚ ድርጅት መሥራችና ባለቤት እንዲሁም የInternational Journal of Ethiopian Studies ኤዲተር፤ በሂደት ላይ ስላለው የኢትዮጵያ ለውጥ ሂደት ይናገራሉ።አንኳሮች የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የፌዴራሊዝምና አሃዳዊ ሥርዓት በአማራጭነትምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”