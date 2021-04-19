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ኢትዮጵያውያን - የኢትዮጵያውያን ወዳጅ ሊቀዲያቆን ፊሊፕ ጆን ኒውማንን በኃዘንና ምሥጋና ተሰናበቱ

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Archdeacon Paul John Newman (T-L), Alemeshet tesfaye (B-L), Haileluel Gebreselassie (B-R) and Bedlu Desta (R). Source: STPaul, Desta, Tesfaye, and Gebreselassie

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Published 19 April 2021 at 6:38pm, updated 19 April 2021 at 7:04pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን አቶ በድሉ ደስታ፣ አቶ ኃይለ ልዑል ገብረ ሥላሴና አቶ ዓለምእሸት ተስፋዬ፤ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአውስትራሊያ መመሥረት ፈር ቀዳጅ የሆኑትን ሌቀዲያቆን ኒውማንን ይዘክራሉ።

Published 19 April 2021 at 6:38pm, updated 19 April 2021 at 7:04pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአውስትራሊያ አመሠራረት
  • ኃዘንና ስንብት
  • ምስጋና
     
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