ኢትዮጵያውያን - የኢትዮጵያውያን ወዳጅ ሊቀዲያቆን ፊሊፕ ጆን ኒውማንን በኃዘንና ምሥጋና ተሰናበቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኢትዮጵያውያን - የኢትዮጵያውያን ወዳጅ ሊቀዲያቆን ፊሊፕ ጆን ኒውማንን በኃዘንና ምሥጋና ተሰናበቱPlay14:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Archdeacon Paul John Newman (T-L), Alemeshet tesfaye (B-L), Haileluel Gebreselassie (B-R) and Bedlu Desta (R). Source: STPaul, Desta, Tesfaye, and GebreselassieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.58MB)Published 19 April 2021 at 6:38pm, updated 19 April 2021 at 7:04pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን አቶ በድሉ ደስታ፣ አቶ ኃይለ ልዑል ገብረ ሥላሴና አቶ ዓለምእሸት ተስፋዬ፤ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአውስትራሊያ መመሥረት ፈር ቀዳጅ የሆኑትን ሌቀዲያቆን ኒውማንን ይዘክራሉ።Published 19 April 2021 at 6:38pm, updated 19 April 2021 at 7:04pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአውስትራሊያ አመሠራረትኃዘንና ስንብትምስጋና ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ