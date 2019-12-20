ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2019 - ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳና ዶ/ር አምባቸው መኮንን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Remembering Dr Negasso Gidada and Dr Ambachew Mekonnen

Dr Ambachew Mekonnen (L), and Dr Negasso Gidada (R) Source: Courtesy of PD

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 December 2019 at 11:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ፤ የቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ባደረባቸው ሕመም ምክንያት በአገረ ጀርመን በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በወርሃ ኤፕሪል መገባደጃ 2019 ላይ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዶ/ር አምባቸው መኮንን፤ የአማራ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድርም በፖለቲካ ተቃናቃኞቻቸው እጅ ሕይወታቸው በወርኃ ጁን 2019 አልፏል። በ2019 የምልሰት ምልከታችን ቀደም ሲል ከሁለቱ መሪዎች ጋር አድርገናቸው ከነበሩት ቃለ ምልልሶች ቀንጭበን አቅርበናል።

Published 20 December 2019 at 11:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Singer Sentayehu Belay II.jpg

"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ

Singer Sentayehu Belay I.jpg

ወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ