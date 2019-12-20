ምልሰታዊ ምልከታ 2019 - ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳና ዶ/ር አምባቸው መኮንን

Dr Ambachew Mekonnen (L), and Dr Negasso Gidada (R) Source: Courtesy of PD
Published 20 December 2019 at 11:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ፤ የቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ባደረባቸው ሕመም ምክንያት በአገረ ጀርመን በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በወርሃ ኤፕሪል መገባደጃ 2019 ላይ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዶ/ር አምባቸው መኮንን፤ የአማራ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድርም በፖለቲካ ተቃናቃኞቻቸው እጅ ሕይወታቸው በወርኃ ጁን 2019 አልፏል። በ2019 የምልሰት ምልከታችን ቀደም ሲል ከሁለቱ መሪዎች ጋር አድርገናቸው ከነበሩት ቃለ ምልልሶች ቀንጭበን አቅርበናል።
Published 20 December 2019 at 11:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share