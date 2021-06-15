ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ከሞትኩ በኋላ ሰው ላይ ክፋት የማይሠራ ሰው ብለው ቢያስቡኝ ይበቃኛል" - ፕ/ር ጌታቸው ኃይሌ

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Prof Getachew Haile.

Prof Getachew Haile. Source: G.Haile

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Published 15 June 2021 at 10:45pm, updated 15 June 2021 at 10:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ጁን 10, 2021 ከዚህ ዓለም ለዘላለሙ ተሰናብተው ጁን 18, 2021 በአገረ አሜሪካ ቅዱስ ዮሐንስ ገዳም የሚያርፉት ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፤ በቤተሰባቸው ልብ ውስጥ ማንም ሊሞላው የማይችለው ክፍተት መፍጠራቸው እውነት ነው። በሕይወት ሳሉ በተለይም ባለቤታቸውን ወ/ሮ ምሥራቅን ከሕይወታቸው ነጥለው አያዩ ስለነበር "ባለቤቴ ቆንጆ፣ ጨዋ፣ ለቤተሰብዋ ማንኛውንም ነገር አድርጋ መጨረሻ የምታገለግለው ራሷን ነው። ለኔ ሕይወቴ ነች" ብለው ነበር የሚገልጧቸው። እርግጥ ነው፤ ፕ/ር ጌታቸው በሥራዎቻቸውና የአገር ፍቅር ስሜታቸው ከሕይወት በኋላ ይኖራሉ።

Published 15 June 2021 at 10:45pm, updated 15 June 2021 at 10:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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