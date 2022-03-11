ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሠፈራ መምሪያ፤ ልጆችዎ አውስትራሊያ ውስጥ ሲያድጉ የቋንቋና ባሕላዊ ቅርስን ጠብቀው እንዲያጉ ማገዝ

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Settlement Guide

Cute schoolgirl smiling & balancing stack of books on the head at library. Source: Getty

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Other ways to listen

Published 11 March 2022 at 4:51pm
By Zoe Thomaidou
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቋንቋ ትምህርትን ክብደት ከአንድ ቋንቋ በላይ ተናጋሪ ልጆችን የሚያሳድጉ ወላጆች ያውቁታል። ሆኖም፤ የምርምር ግኝቶች መሰናክሎችን ተገዳድሮ ማለፍ የመቻልን ማለፊያ ዋጋነት ያሳያሉ።

Published 11 March 2022 at 4:51pm
By Zoe Thomaidou
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ቋንቋና ባሕል
  • ቋንቋና ማንነት
  • ልጆችን ከአንድ ቋንቋ በላይ የማስተማር ተግዳሮቶችና ጠቀሜታዎች
 

 

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ