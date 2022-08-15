ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሠፈራ መምሪያ፤ አውስትራሊያ ውስጥ የእንሰሳት ደኅንነት የሚጠበቀው እንደምን ነው?

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Rescue puppies Charlie (L) and Ivan are seen during a press conference at Parliament House on October 22, 2020 in Sydney, Australia. Credit: Jenny Evans/Getty Images

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Published 15 August 2022 at 5:28pm
By Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አውስትራሊያ የእንሰሳት አፍቃሪ አገርና ከዓለም በእንሰሳት ባለቤትነትም ከፍተኛ ሥፍራ ይዛ ያለች ናት። አውስትራሊያ ውስጥ የእንሰሳትን ደኅንነት መጠበቅ አግባብ ያለውን ነገር መፈፀም ብቻ ሳይሆን ሕጋዊ ግዴታንም የተላበሰ ነው።

Published 15 August 2022 at 5:28pm
By Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa Negewo
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