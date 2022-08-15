ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሠፈራ መምሪያ፤ አውስትራሊያ ውስጥ የእንሰሳት ደኅንነት የሚጠበቀው እንደምን ነው?Play06:26ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Rescue puppies Charlie (L) and Ivan are seen during a press conference at Parliament House on October 22, 2020 in Sydney, Australia. Credit: Jenny Evans/Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.61MB)Published 15 August 2022 at 5:28pmBy Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አውስትራሊያ የእንሰሳት አፍቃሪ አገርና ከዓለም በእንሰሳት ባለቤትነትም ከፍተኛ ሥፍራ ይዛ ያለች ናት። አውስትራሊያ ውስጥ የእንሰሳትን ደኅንነት መጠበቅ አግባብ ያለውን ነገር መፈፀም ብቻ ሳይሆን ሕጋዊ ግዴታንም የተላበሰ ነው።Published 15 August 2022 at 5:28pmBy Melissa Compagnoni, Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሠፈራ መምሪያየእንሰሳት ደኅንነትየአውስትራሊያ ሕጎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ