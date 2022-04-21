"አንድነትና ሰላሟ የተጠበቀ ከሆነ ቀሪ ሕይወቴን ማሳለፍ የምፈልገው አገሬ ነው" ሰለሞን አስናቀ

አቶ ሰለሞን አውስትራሊያ እንደመጡ በቅድሚያ ያረፉት ሜልበርን ከተማ ነው።
ምንም እንኳ የእሳቸው ለአገረ አውስትራሊያ ኑሮ መብቃት ማለፊያ አዲስ የሕይወት ምዕራፍ ቢሆንም ሱዳን ያሉት ቤተሰባቸው ጉዳይ ግና ያውካቸው ነበር።
ሜልበርን ሳሉ በአጋጣሚ አንድ የቀድሞ የሱዳን ስደት ወዳጃቸውን አገኙ።
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ቤተሰባቸውን ከሱዳን ወደ አውስትራሊያ ለማስመጣት ካሹ ሥራ መያዝ እንደሚያግዝ የስደት ወዳጃቸው ምክረ ሃሳብ ለገሳቸው።
በዚያም አላበቃም ወደ ሲድኒ ከመጡ ሥራ እንደሚያሲዛቸውም ቃል ገባላቸው።
አቶ ሰለሞንም አላመነቱም። እብስ ብለው ሲድኒ ገቡ። ሥራ ያዙ።
ከጥቂት ጊዜያት በኋላም ቤተሰቦቻቸው ሱዳንን ለቅቀው ሲድኒ ተቀላቀሏቸው።
በሲድኒ ቆይታቸው ወቅት ግና ትኩረታቸው የግል ኑሯቸው ላይ ብቻ አልነበረም።
የጎላ ማኅበረሰባዊ ተሳትፎ ነበራቸው።
በኒው ሳውዝ ዌይልስ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል።
የ2000 ኦሎምፒክ አስተናጋጂቱ ሲድኒ ከአውስትራሊያ ኑሯቸው አንዱ የማይረሳ የትውስታ ቅርስ ያፈሩባት ከተማ ናት።
Cathy Freeman, an aboriginal Australian athlete, lights the Olympic torch during the opening ceremony for the 2000 Olympic Games. Source: Getty
የኢትዮጵያውያን የሲድኒ ኦሎምፒክ ቡድን ከድል ስኬቱ ባሻገር በአቶ ሰለሞን ላይ ያሳደረው ልዩ ስሜት አለ።
Sydney Olympics: Haile Gebreselassie (ETH) - gold medal, Derartu Tulu (ETH) - gold medal -, Gete Wami (ETH) - silver medal. Source: Getty
እንደ ወቅቱ ሊቀመንበርነታቸው በኒው ሳውዝ ዌይልስ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ስም ልዩ የእራት ዝግጅት በማድረግ ለአትሌቶቹ ክብር ለመቸርና የአገር ፍቅር ስሜታቸውንም በጋራ ከማኅበረሰብ አባላቱ ጋር መጋራት መቻላቸው አይረሴ የትውስታ ቅርስ ሆኗቸዋል።
Haile Gebreselassie (L), and Solomon Asnake (R). Source: S.Asnake
ከሲዲኒ ኦሎምፒክ በኋላ እ.አ.አ በ2001 መጀመሪያ ወደ አረፉባት ሜልበርን ከተማ ጠቅልለው ተመለሱ።
የሲድኒ መሥሪያ ቤታቸው ሜልበርን ውስጥ ቅርንጫፍ ስለነበረው በቀድሞ ሥራቸው ቀጠሉ።
በ2006 ግና ባለቤታቸው የግል ንግድ ሥራ ላይ መሰማራትን መረጡ።
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አቶ ሰለሞንም የቅጥር ሥራቸውን ትተው በግል የቤተሰብ ንግድ ሥራ ላይ ተሰማርተው አሉ።
Family. Source: SBS Amharic