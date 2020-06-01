“ሰዎች መንግሥትን ለመቃወም ሲሉ አገራቸውን ሳይረዱ ቢቀሩ እንደ ክህደት የሚቆጠር ነገር ነው” ዲያቆን ዮሴፍ ተፈራ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ሰዎች መንግሥትን ለመቃወም ሲሉ አገራቸውን ሳይረዱ ቢቀሩ እንደ ክህደት የሚቆጠር ነገር ነው” ዲያቆን ዮሴፍ ተፈራPlay23:41ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Deacon Yosef Teferi (L), Mimi Weldeyohannes (T-R) and Wendmagegn Addis (B-R) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (43.38MB)Published 2 June 2020 at 12:58amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ - የኢትዮጵያውያን - አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤት ሰብሳቢና “ግድቡ የኛ ነው” አስተባባሪ፣ ወ/ት ሚሚ ወልደዮሐንስና አቶ ወንድማገኘሁ አዲስ - የፅናት ለኢትዮጵያ አገር ወዳዶች ማኅበር አባላትና “ግድቡ የኛ ነው” አስተባባሪዎች።Published 2 June 2020 at 12:58amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየ “ግድቡ የኛ ነው” ዘመቻ ተደራሽነትብሔራዊ ጥቅምንና መንግሥትን ለይቶ ማየትየዲፕሎማሲና ሕዝብ ግንኙነት ሥራዎች ብቃትን ማዳበርShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ