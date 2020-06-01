ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሰዎች መንግሥትን ለመቃወም ሲሉ አገራቸውን ሳይረዱ ቢቀሩ እንደ ክህደት የሚቆጠር ነገር ነው” ዲያቆን ዮሴፍ ተፈራ

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Nile

Deacon Yosef Teferi (L), Mimi Weldeyohannes (T-R) and Wendmagegn Addis (B-R) Source: Supplied

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Published 2 June 2020 at 12:58am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ - የኢትዮጵያውያን - አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤት ሰብሳቢና “ግድቡ የኛ ነው” አስተባባሪ፣ ወ/ት ሚሚ ወልደዮሐንስና አቶ ወንድማገኘሁ አዲስ - የፅናት ለኢትዮጵያ አገር ወዳዶች ማኅበር አባላትና “ግድቡ የኛ ነው” አስተባባሪዎች።

Published 2 June 2020 at 12:58am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የ “ግድቡ የኛ ነው” ዘመቻ ተደራሽነት
  • ብሔራዊ ጥቅምንና መንግሥትን ለይቶ ማየት
  • የዲፕሎማሲና ሕዝብ ግንኙነት ሥራዎች ብቃትን ማዳበር
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