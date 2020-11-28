ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ትዳር ውስጥ ተጋቢዎች አንዳቸው ላንዳቸው መኖር የሚችሉትና ሐሴት የሚገኘው እንደምን ነው?Play42:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen DR Mulatu Belayneh Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (30.32MB)Published 29 November 2020 at 9:31amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ - የናታን የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ባለ ሙያ ስለ ፍቅርና ጋብቻ ይናገራሉ።Published 29 November 2020 at 9:31amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጋብቻ ትሩፋቶችና ፈተናዎችወላጅነትና ልጅ አልባ የትዳር ሕይወትየሃይማኖት ሚና በጋብቻ ሕይወት ውስጥ Source: Mulatu BelaynehShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ