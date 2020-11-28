ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ትዳር ውስጥ ተጋቢዎች አንዳቸው ላንዳቸው መኖር የሚችሉትና ሐሴት የሚገኘው እንደምን ነው?

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Mulatu Belayneh

DR Mulatu Belayneh Source: Supplied

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Published 29 November 2020 at 9:31am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ - የናታን የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ ደራሲ፣ የጋብቻና ቤተሰብ ምክር አገልግሎት ባለ ሙያ ስለ ፍቅርና ጋብቻ ይናገራሉ።

Published 29 November 2020 at 9:31am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ወላጅነትና ልጅ አልባ የትዳር ሕይወት
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    Dr Mulatu Belayneh
    Source: Mulatu Belayneh
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