ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በወላጆችና ልጆች መካከል ያሉትን ክፍተቶች እንደምን ማጥበብ ይቻላል?

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Sabaot arts centre

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Published 16 November 2020 at 2:53pm, updated 19 November 2020 at 11:21am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አርቲስት ዮናስ ሙሉጌታ - የጸባዖት ሚዲያ ሥነ ጥበብ ማዕከል መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ አርቲስት ሄርሞን ጋሻው፣ አርቲስት ኤደን ሮማና አርቲስት ቤተልሔም፤ በኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያን ወጣቶችና ወላጆች መካከል ስላሉ ቤተሰባዊና ማኅበረሰባዊ ጉዳዮች አንስተው ይናገራሉ።

Published 16 November 2020 at 2:53pm, updated 19 November 2020 at 11:21am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሥነ ጥበብ ሚና
  • አደንዛዥ ዕፅና አልኮሆል
  • የቤት ውስጥ ጥቃትና የአዕምሮ ጤና
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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ