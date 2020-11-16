ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen በወላጆችና ልጆች መካከል ያሉትን ክፍተቶች እንደምን ማጥበብ ይቻላል?Play39:58ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Members of Sabaot Media & Arts Centre Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (73.19MB)Published 16 November 2020 at 2:53pm, updated 19 November 2020 at 11:21amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አርቲስት ዮናስ ሙሉጌታ - የጸባዖት ሚዲያ ሥነ ጥበብ ማዕከል መሥራችና ሥራ አስኪያጅ፣ አርቲስት ሄርሞን ጋሻው፣ አርቲስት ኤደን ሮማና አርቲስት ቤተልሔም፤ በኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያን ወጣቶችና ወላጆች መካከል ስላሉ ቤተሰባዊና ማኅበረሰባዊ ጉዳዮች አንስተው ይናገራሉ።Published 16 November 2020 at 2:53pm, updated 19 November 2020 at 11:21amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሥነ ጥበብ ሚናአደንዛዥ ዕፅና አልኮሆልየቤት ውስጥ ጥቃትና የአዕምሮ ጤናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ