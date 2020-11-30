በዓላትን የቅርብ ሩቅ ሆኖ ማክበር

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VIVA: Celebration in Isolation

Xmas zoom call Source: Getty Images

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Published 30 November 2020 at 4:39pm, updated 30 November 2020 at 5:22pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በ2020 ዓለምን እየፈተነ ባለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ የማኅበራዊ ርቀት ድንጋጌዎችና የጉዞ ገደቦች ተደራርበው የቤተሰብ፣ ባሕላዊና ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓቶችን እንደልብ ለማካሄድ አዋኪ ሆኗል። አውስትራሊያ ውስጥ የተጣሉ ገደቦች መላላትን ተከትሎ ገሚሶች ከዘመድ አዝማዶች ጋር ዳግም በአካል ለመገናኘት በጉጉት ሲጠባበቁ፤ ሌሎች አዳዲስ አማራጭ ብልሃቶችን ነድፈዋል።

Published 30 November 2020 at 4:39pm, updated 30 November 2020 at 5:22pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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