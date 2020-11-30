በዓላትን የቅርብ ሩቅ ሆኖ ማክበር

Xmas zoom call Source: Getty Images
Published 30 November 2020 at 4:39pm, updated 30 November 2020 at 5:22pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
በ2020 ዓለምን እየፈተነ ባለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ የማኅበራዊ ርቀት ድንጋጌዎችና የጉዞ ገደቦች ተደራርበው የቤተሰብ፣ ባሕላዊና ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓቶችን እንደልብ ለማካሄድ አዋኪ ሆኗል። አውስትራሊያ ውስጥ የተጣሉ ገደቦች መላላትን ተከትሎ ገሚሶች ከዘመድ አዝማዶች ጋር ዳግም በአካል ለመገናኘት በጉጉት ሲጠባበቁ፤ ሌሎች አዳዲስ አማራጭ ብልሃቶችን ነድፈዋል።
Published 30 November 2020 at 4:39pm, updated 30 November 2020 at 5:22pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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