ረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?

Lantern With Moon Symbol And Mosque Shape Background. Ramadan Kareem And Islamic New Year Concept.

Photo taken in Bangkok, Thailand Credit: Songyuth Unkong / EyeEm/Getty Images/EyeEm

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ረመዳን እና ኢድ በእስልምና እምነት ተከታዮች ባህል ውስጥ ታላቅ ስፍራ እንደሚሰጣቸው አስተውለው ያውቃሉ ? እነዚህን በአላት ማክበር ለእስልምና እምነት ተከታይ የስራ ባልደረባዎ ፤ ጓደኞችዎት እና ጎርቤቶችዎት ምን ያህል ታላቅ ስፍራ አለው ?

አንኳሮች
  • ረመዳን በእስልምና ውስጥ ቅዱስ ወር በመባል የሚታወቅ ሲሆን ጤነኛ የሆኑ እና እድሜያቸው ለአቅመ አዳም እና ሄዋን የደረሱ የእምነቱ ተከታዮች ከንጋት እስከ ጸሐይ መጥለቂያ የሚጾሙት ነው ፤
  • ኢድ አልፈጥር ቅዱስ ወር ከተጠናቀቀ በሗላ የሚከበር የሶስት ቀን በአል ነው፤
  • አውስትራሊያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች የኢድ በአልን ሲያከብሩም ድንቅ የሆነ ባህላቸው የሚያሳዩበት ነው ፤
አውስትራሊያ በአለም ካሉት 1.97 ቢሊዮን የእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል ለ 813.000 ዎች የመኖሪያ ቤታቸው ነች ።
ከተለያዩ ባህሎች እና እምነቶች የመጡ ጓደኞችን ማፍራት ወይም የስራ ባልደረቦች ጋር መስራት መድብለ ባህል በሆነችው አውስትራሊያ በጣም የተለመደ ነው ።
በመድብለ ባህል ማህበረስብ ውስጥ ሲኖሩም የሌሎችን እምነት እና ባህል መረዳት እና ማድነቅ እጅግ አስፈላጊ ነው ።
በአውስትራሊያ እና በመላው አለም የሚኖሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች አንድ ወር የሚፈጀውን የጾሙን ወቅትም ጀምረዋል ።
Man praying in the sunset (Pixabay).jpg
The Islamic Hijri calendar, is based on the cycles of the moon around the Earth. Credit: Pixabay

ረመዳን ምንድን ነው ?

ረመዳን በእስልምና ሉናር የቀን መቁጠሪያ ውስጥ በዘጠነኛ ወር ላይ የሚገኝ ሲሆን ጤነኛ የሆኑ እና እድሜያቸው ለአቅመ አዳም እና ሄዋን የደረሱ የእምነቱ ተከታዮች ከንጋት እስከ ጸሐይ መጥለቂያ የሚጾሙት ነው ።

ተባባሪ ፕሮፌሰር ዙሊሃን ከስኪን በሜልበርን ቻርለስ ስቱዋርት ዪኒቨርሲቲ የእስልምና ጥናት እና ስልጣኔ ማእከል ምክትል ሀላፊ እንደሚሉት ፤ የእስልምና እምነት ተከታዮች በረመዳን ወቅት ከፍተኛ የሆነ ሀይማኖታዊ ትምህርትና እድገት እንዲሁም ስነ ምግባር የሚያሳዩበት ነው ።

ረመዳን ለእስልምና እምነት ተከታዮች እጅግ በጣም ቅዱስ የሚባል ወር ሲሆን ይህም ወሩን በጣም የተለየ እንዲሆን አድርጎታል ።
ተባባሪ ፕሮፌሰር ዙሊሃን ከስኪን በሜልበርን ቻርለስ ስቱዋርት ዪኒቨርሲቲ የእስልምና ጥናት እና ስልጣኔ ማእከል ምክትል ሀላፊ
የእስልምና የቀን መቁጠሪያ ሂጅራ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ፤ የተመሰረተውም ጨረቃ በምድር ዙሪያ በምታደርገው ዙር ላይ ነው ። ይህም ከጸሐይ አመት ከ10 እስከ 12 ቀናት የሚያንስ እንደመሆኑ መጠን በእስልምና እምነት ዙሪያ የሚከናወኑ ልዩ በአላትም የመከበሪያ ቀናቸው ከአመት አመት የተለያዩ ናቸው ።

የዚህ አመት የቅዱስ ወር ረመዳንም ከማርች 22 እስከ አፕሪል 20 ባሉት ቀናት ውስጥ ሆኗል።

Shot of a young muslim woman pouring drinks for her family
A meal with loved ones during Ramadan. Source: iStockphoto / PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

የእስልምና እምነት ተከታዮች ጾምን መጾም ለምን ያስፈልጋቸዋል ?

ጾም በእስልምና 5ቱ የእምነት አምዶች ከሆኑት ማለትም ጸሎት ፤ መስጠት ፤ ጾም እና ሃጅ ወይም ቅዱስ ቦታ መሄድ ከሚባሉት አንደኛው ነው።
በጾሙ ወቅትም የእስልምና እምነት ተከታዮቹ ሲጋራን ከማጨስ ፤ የግብረ ስጋ ግንኙነትን ከመፈጸም ፤ ቁጣን ከማሳየት እና ክርክር ውስጥ በመግባት ከስነምግባር ውጭ የሆኑ ባህሪያትን ከማሳየት ራሳቸውን ይቆጥባሉ ።
ከዚህ በተጨማሪም ረዘም ያሉ የአምልኮ ልምምዶች ማለትም ጸሎት ፤ቁርአንን ማንበብ እና መረዳት እንዲሁም የበጎ አድራጎት ስራዎችን እንዲሰሩ ይበረታታሉ ።በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች ጥጾሙን ከፈቱ (ካፈጠሩ) በኋላ ወደ መስኪድ ይሄዳሉ ።

ለሰው ልጆች የተለየ ክብርን እንድንሰጥ ፤ በድህነት ውስጥ ያሉትን ፤ የሚመገቡትን ለመግዛት የማይችሉትን ሰዎች ህይወት እንድንረዳ እንዲሁም ከተቀረው አለም ጋር ግንኙነት እንዲኖረን የምንማርበት ወር ነው ።
በአውስትራሊያ ናሽናል ዩኒቨሪሲቲ የአረብ እና እስልምና ጥናት ማእከል ዳይሬከተር የሆኑት ፕሮፌሰር ካሪማ ላቺር
ከዚህ በተጨማሪም ከጸሎት እና ሐይማኖታዊ ጠቀሜታው ባሻገርም ጾም ለጤና ጠቀሜታም እንዳለው ፕሮፌሰር ላቺር ይናገራሉ ፤
“ ለአካላችን ጤንነት ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው ፤ ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የምግብ ዝውውር ያስተካክላል ፤ እንዲሁም በውስጣችን ያሉ የተመረዙ ነገሮች ያጸዳል ፤ይህም በሙከራ የተርጋገጠ ሲሆን በተለይም ቀኑን ሙሉ በመጾም አንድ ጊዜ ብቻ መመገብ ለአካላችን ጤና ጠቃሚ ነው። ”

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ኢድ ምንድን ነው ?

የእስልምና እምነት ተከታዮቹ ወሩን በሙሉ ከጾሙ በኋላ የኢድ በአልን ያከብራሉ ።
ኢድ የአረብኛ ቃል ሲሆን ክብረ በአል ወይም በአል የሚለውን ቃል ይወክላል ። በእስልምና የቀን መቁጠሪያ ውስጥም ሁለት ኢድ ያለ ሲሆን ፤ ኢድ አል-ፈጥር እና ኢድ አል- አድሀ በመባል ይታወቃሉ ።
ኢድ አል-ፈጥር አነስተኛ ኢድ በመባል የሚታወቅ ሲሆን የረመዳን ጾም ከተጠናቀቀ በኋላ ለሶስት ቀናት የሚከበር ነው።

ኢድ አል-ፈጥር የእስልምና እምነት ተከታዮች በረመዳን ወር ውስጥ ያስመዘገቧቸውን መልካም ተግባሮች የሚያከብሩበት ነው ።
ዶ/ር ዙሊሃን ከስኪን በሜልበርን ቻርለስ ስቱዋርት ዪኒቨርሲቲ የእስልምና ጥናት እና ስልጣኔ ማእከል ምክትል ሀላፊ
የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድን ሲያስቡም ምጽዋትን እንዲያደርጉ ይገደዳሉ፤ ይህም ዘካት አል- ፈጢር በመባል የሚታወቅ ሲሆን በዚህም ድሆች በአሉን ማክበር እንዲችሉ ያደርጋሉ ።

ፕሮፊርሰር ላቸር እንደሚሉትም ኢድ አል- ፈጢር “ በጋራ መሆንን እና ይቅር ባይነትን “ መሰረት አድርጎ የሚከበር ሲሆን የእስልምና እምነት ተከታዮን ማህበረሰብ መንፈስ በማነቃቃት ይቅር ባይነትን እንዲለማመዱ የሚያደርግ ነው ።

በተጨማሪም ልጆች ጥሩ ጊዜን እንዲያሳልፉ ፤ አዳዲስ ባልንጀሮችን እንዲያፈሩ እና ባሁሉን እንዲማሩ መልካም እድልን ይፈጥራል ።

Tradicionalni muslimanski roditelji i njihova djeca dijele lepinju tokom iftara u Ramazanu
In most Islamic countries, Eid al-Fitr is a public holiday. Source: iStockphoto / Drazen Zigic/Getty Images/iStockphoto
አዳዲስ ልብሶችን በተለይ ደግሞ ለህጻናት መግዛት ፤ ቤቶችን ማጽዳት ፤ ጣፋጮችን እና የተለያዩ ምግቦችን ማዘጋጀት በኢድ በአል ዝግጅት ታላቅ ስፍራን የሚይዙ ስራዎች ናቸው።

በዚህ አመት የኢድ አል-ፈጥር በአል ጨረቃዋ እንደምትታይበት ቀን በአፕሪል 21 ወይም 22 ይከበራል ተብሎ ይጠበቃል ። አብዛኛዎቹ የእስልምና እምነት ተከታይ አገራት የኢድ አል-ፈጥር በአል የህዝብ በአክ ቀን ብላው ያከብሩታል ። ።

ኢድ አል- አድሀ በሌላኛው አጠራሩ እርድ የሚከናወንበት ቀን ወይም ታላቁ ኢድ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ፤የሚከበረውም አመታዊው የሀጅ ስነ ስርአት ከተጠናቀቀ በኋላ ሲሆን ፤ ተምሳሌትነቱም አብርሃም የአምላኩን ፈቃድ ለመፈጸም ሲል ልጁን እስማኤልን ለመሰዋትነት ማቅረቡን የሚያሳይ ነው ።

EID AL FITR SYDNEY
Members of the Muslim community celebrate Eid al-Fitr, marking the end of the month-long fast of Ramadan with prayer at Lakemba Mosque in Sydney. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

አውስትራሊያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድን እንዴት ያከብራሉ ?

የኢድ አል-ፈጥር በአል አካባበር የሚጀምረው በእስልምና የቀን መቁጠሪያ አስረኛው ወር የመጀመሪያ ቀን ጠዋት በሚደረግ የተለየ ጸሎት ነው።

በጋራ የሚደረጉ የጸሎት ስነ ስርአቶች በየአካባቢው በሚገኙ መስኪዶች እና የማህበረሰብ ማእከላት የሚደርጉ ሲሆን ፤ በዚያም እርስ በእርስ ‘ ኢድ ሙባረክ ’ በትርጓሜውን ‘የደስታ ኢድ ’ ይሁንልን በማለት ሰላምታን ይለዋወጣሉ ።

ቤተሰቦች እና ጓደኞችም እርስ በእርስ የሚጠያየቁ ሲሆን ፤ ኢድን በህብረት ሰብሰብ ብሎ ማክበርም የተለመደ ነው ።

“ በአብዛኛው በቤተሰብ ደረጃ በጋራ የሚያከብሩት ፤ አንዱ ሌላውን የሚጎበኝበት እና ለበአሉ ተብለው የተዘጋጁ የተለያዩ ምግቦችን እና ጣፋጭ ኬኮችን እየተገባብዙ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በደስታ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው ። ” ሲሉ ፕርፕፌሰር ላቼር ይናገራሉ

ይሁንና በአውስትራሊያ የሚገኙ ከተለያዩ አገራት እና ባህሎች የመጡ የእስልምና እምነት ተከታዮች አካባበራቸው ይለያያል ።


RAMADAN EID SYDNEY
Large crowds filled the Mosque in Lakemba and lined the streets to mark the end of the holy month of Ramadan, Sydney. Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE
አሊ አዋን ከፓኪስታን የመጡ አውስትራሊያዊ ሲሆኑ በየአመቱ በኢድ አል-ፈጥር በአል ወቅት ስራ እንደሚበዛባቸው ይናገራሉ ። በአውስትራሊያም በመድብለ ባህል ደረጃ ታላቅ የሚባለውን የኢድ በአል ያዘጋጃሉ ።

እርሳቸው እንደሚሉት ከተለያየ አካባቢዎች በሚመጡት የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የባህል ልዩነቶች አሉ ። እንደ አውስትራሊያውያን የመድብለ ባህል ኢድ በአል አዘጋጅ ሰብሳቢነታቸው ስራቸውም የበአሉ ተካፋዮች ሁሉም በአንድነት ተሰባስበው እንዲያከብሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው ።

“ አንዳንድ ሰዎች የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ያበስላሉ ፤ እንዲሁም በኢድ ቀን የሚለብሷቸው የተለዩ አልባሳት አሏቸው ። ወደ በአሉ አከባበር ስንመጣም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያሉ ሲሆን፤ የሚከናወኑ ክዋኔዎች የሚካተቱበት ይሆናል ። ” ሲሉ አቶ አዋን ያስረዳሉ ።
በኢድ በአል ወቅት የተለያዩ ክዋኔዎችን በአንድነት በማምጣት ለማካተተ እንሞክራለን ይህ ነው የአውስትራሊያ ውበት ፤ የተለያዩ ባህሎች በአንድ ላይ ማሳየት ።
አሊ አዋን በአውስትራሊያም የመድብለ ባህል ኢድ በአል አዘጋጅ ።
ፕሮፌሰር ላቼር በዚህ የሚስማሙ ሲሆን አያይዘውም በአውስትራሊያ የሚደረገው የኢድ አከባበር ከሌሎች የእስልምና እምነት ተከታይ አገራት በበለጠ ዝንቅ እና ጠንካራ ነው ይላሉ ።

“ በአውስትራሊያ ያሉ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ድንቅ የሚያደርጋቸው ፤ አብዛኛው በአላትን የሚከበሩት በማህበረሰብ መሰባሰቢያ ተቋማት እና የአካባቢ መስጊዶች ነው። ይህ ደግሞ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ የማህበረሰብ አባላትን በአንድ ላይ እንዲሰባሰቡ ያደርጋል ። ” ብለዋል

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