የ2012 ምልሰታዊ ምልከታ - የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ በለውጥ ማዕዘንና የሁከት አንደበት ዘርፎች

የ2012 ምልሰታዊ ምልከታ - የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ በለውጥ ማዕዘንና የሁከት አንደበት ዘርፎችPlay26:06Solomon Goshu (L) and Tibebu Belete (R) Source: SG and TBGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.41MB) አቶ ጥበቡ በለጠ - የአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅና አቶ ሰለሞን ጎሹ የሚዲያ ሕግና ኮሙኒኬሽን ተጠባቢ የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛን የ2012 ጉዞ ነቅሰው አተያያቸውን ያጋራሉ።አንኳሮች ድኅረ - ለውጥ የኢትዮጵያ ብዙኃን መገናኛ ሚና የሚዲያ ዘርፍ ተግዳሮቶችአዎንታዊና አሉታዊ አስተዋፅዖዎችShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”