የ2012 ምልሰታዊ ምልከታ - የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛ በለውጥ ማዕዘንና የሁከት አንደበት ዘርፎች

Ethiopian Media

Solomon Goshu (L) and Tibebu Belete (R) Source: SG and TB

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አቶ ጥበቡ በለጠ - የአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅና አቶ ሰለሞን ጎሹ የሚዲያ ሕግና ኮሙኒኬሽን ተጠባቢ የኢትዮጵያ ብዙኅን መገናኛን የ2012 ጉዞ ነቅሰው አተያያቸውን ያጋራሉ።

አንኳሮች

 

  • ድኅረ - ለውጥ የኢትዮጵያ ብዙኃን መገናኛ ሚና 
  • የሚዲያ ዘርፍ ተግዳሮቶች
  • አዎንታዊና አሉታዊ አስተዋፅዖዎች
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