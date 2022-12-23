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ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?

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Dr Ashenafi Gossaye. Credit: A.Gossaye

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Published 23 December 2022 at 3:00pm, updated 23 December 2022 at 3:04pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሸናፊ ጎሳዬ - የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ ዋና ጸሐፊ፤ ስለ መድረኩ ምሥረታና የምሁራን አገራዊ አስተዋፅዖዎችን አስመልክተው ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 23 December 2022 at 3:00pm, updated 23 December 2022 at 3:04pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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