ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?Play14:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Ashenafi Gossaye. Credit: A.GossayeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.69MB)Published 23 December 2022 at 3:00pm, updated 23 December 2022 at 3:04pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሸናፊ ጎሳዬ - የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ ዋና ጸሐፊ፤ ስለ መድረኩ ምሥረታና የምሁራን አገራዊ አስተዋፅዖዎችን አስመልክተው ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 23 December 2022 at 3:00pm, updated 23 December 2022 at 3:04pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ አመሠራረትና ውጥኖችየምሁር ትርጓሜና ሚናዎችዕውቀትና የጎሳ መለያተጨማሪ ያድምጡኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ስለምን ያሻታል?ShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዩናይትድ ስቴትስ ባንክ ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች መግዣ የሚውል ከ200 ሚሊየን ዶላር በላይ የብድር መተማመኛ ይሁንታን አገኘምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴምልሰታዊ ምልከት 2022፤ዘላቂ ፍቅርን በቅድመ ጋብቻ ወቅት እንደምን መመሥረት ይቻላል?ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤እስላማዊ ስልጣኔ ምንድነው?