ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰPlay16:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Moges Tafese. Credit: M.TafeseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.23MB)Published 24 December 2022 at 5:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የቁራኛዬ ፊልም ፀሐፌና ዳይሬክተር - ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ ታሪክ ቀመስ፣ የፍትሕና ፍቅር ዘርፈ ብዙ ቁርኝቶችን አሰናስሎ የያዘው ፊልሙን ከወቅቱ ሁነት ጋር በንፅፅሮሽ ያመላክታል። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 24 December 2022 at 5:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየፍትሕ ፍለጋ ቁርኝትየፍቅር ንጥቂያ፣ እጦትና ፅናትየኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎች፣ ተግዳሮቶችና ተስፋዎችተጨማሪ ያድምጡ“ቁራኛዬ ፍቅርና ፍትሕ የተሳሰሩበት አስደማሚ ፊልም ነው” ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱShareLatest podcast episodesየኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዩናይትድ ስቴትስ ባንክ ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች መግዣ የሚውል ከ200 ሚሊየን ዶላር በላይ የብድር መተማመኛ ይሁንታን አገኘምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴምልሰታዊ ምልከት 2022፤ዘላቂ ፍቅርን በቅድመ ጋብቻ ወቅት እንደምን መመሥረት ይቻላል?