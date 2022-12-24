ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Moges.jpg

Dr Moges Tafese. Credit: M.Tafese

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 24 December 2022 at 5:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቁራኛዬ ፊልም ፀሐፌና ዳይሬክተር - ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ ታሪክ ቀመስ፣ የፍትሕና ፍቅር ዘርፈ ብዙ ቁርኝቶችን አሰናስሎ የያዘው ፊልሙን ከወቅቱ ሁነት ጋር በንፅፅሮሽ ያመላክታል። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 24 December 2022 at 5:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የፍትሕ ፍለጋ ቁርኝት
  • የፍቅር ንጥቂያ፣ እጦትና ፅናት
  • የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎች፣ ተግዳሮቶችና ተስፋዎች
ተጨማሪ ያድምጡ

“ቁራኛዬ ፍቅርና ፍትሕ የተሳሰሩበት አስደማሚ ፊልም ነው” ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱ

Share

Latest podcast episodes

SBS Amharic News Podcast World.jfif

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዩናይትድ ስቴትስ ባንክ ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች መግዣ የሚውል ከ200 ሚሊየን ዶላር በላይ የብድር መተማመኛ ይሁንታን አገኘ

Dr Ashenafi Gossaye II.jpg

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?

Dr Laychiluh Bantie Mekonnen II.jpg

ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤"ራዕያችን የአማራ ሕዝብ ከማንም ሳይበልጥና ሳያንስ እኩል ሆኖ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ዕውን ሆኖ ማየት ነው" ዶ/ር ላይችሉህ ባንቴ

Mulatu marraige.jpg

ምልሰታዊ ምልከት 2022፤ዘላቂ ፍቅርን በቅድመ ጋብቻ ወቅት እንደምን መመሥረት ይቻላል?