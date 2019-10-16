ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሠፈራ መምሪያ - ከመስጠም ራስን መታደግ እንደምን ይቻላል?

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Published 17 October 2019 at 10:48am
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ሌላ ወባቂ በጋ በመቃረቡ፤ ኃላፊዎች ዋናተኞች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ያሳስባሉ። ውኃ ውስጥ ሰጥመው ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት ወዲህ በአሥር ፐርሰንት አሻቅቧል።

Published 17 October 2019 at 10:48am
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