ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የውይይት መድረክ - የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ አቅጣጫ ወዴት? ክፍል 2

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Panel discussion Ethiopia's future Pt 2

Dr Semahagn Gashu (L), Dr Yohannes Gedamu (C), Geletaw Zeleke (R) Source: Courtesy of SG, GZ, and YG

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Published 9 August 2019 at 11:15pm, updated 9 August 2019 at 11:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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ዶ/ር ሰማኸኝ ጋሹ፤ በ Endicott ዩኒቨርሲቲ የሰብዓዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ ሕግ መምህር፣ ደራሲ ገለታው ዘለቀና ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙ፤ በ Georgia Gwinneett ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር፤ “የኢትዮጵያ የለውጥ አቅጣጫ ወዴት?” በሚለው የውውይት መድረካችን አጀንዳ ላይ ግለ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ። ደራሲ ገለታው ዘለቀ “ጂኦግራፊንና ቋንቋን መሠረት ያደረገ የመንትዮሽ ፌዴራሊዝም ሥርዓት አድርገን ሁለቱ በሕገ መንግሥቱ ስር በራሳቸው ምህዋር ላይ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል” ይላሉ። ዶ/ር ሰማኸኝ ጋሹ “ኢትዮጵያዊነትንና ብሔረተኝነትን በአንድነት እያራመድን የምንቀጥል አይመስለኝም። ሁለቱ ወደ መጠፋፋት ስለሚሄዱ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ብሔራዊ አንድነት እንዲኖር ነው። ሊያያዘን የሚችለው ገመድ ዜግነት ነው፤ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው” ሲሉ፤ ዶ/ር ዮሐንስ ገዳሙ “በኢሕአዲግ አካቢቢ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ያለው የሊሂቃን ስብስብ ከሌለ፤ የምንሰነዝራቸው ሃሳቦች ባዶ ሆነው ይቀራሉ። ኢሕአዲግ ራሱን ማነጽ አለበት” በማለት አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 9 August 2019 at 11:15pm, updated 9 August 2019 at 11:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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