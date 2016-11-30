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Settlement Guide: what is the National Disability Insurance Scheme

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Settlement Guide: what is the National Disability Insurance Scheme

NDIS Source: Credit: National Insurance Disability Agency

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Published 1 December 2016 at 9:12am, updated 1 December 2016 at 10:09am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ከሜዲኬር ቀጥሎ ትልቁ የጤና ፖሊሲ ተብሎ ይነገርለታል። የብሔራዊ ግብረ-አካል ጉዳተኞች ኢንሹራንስ ዕቅድ (NDIS) ዓላማዎች; ዘላቂና ብርቱ የግብረ-አካል ጉዳተኛ የሆኑ ግማሽ ሚሊየን የሚደርሱ አውስትራሊያውያን የሚያሿቸውን ተገቢና አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን በመቸር የዕለት-ተዕለት ሕይወታቸውን በመልካም እንዲያሳልፉ ማስቻል ነው። በ2012 በሌበር መንግሥት ፅድቅ የተቸረው የብሔራዊ ግብረ-አካል ጉዳተኞች ዕቅድ ደረጃ በደረጃ ከጁላይ 2016 ጀምሮ በመላው አውስትራሊያ ይፋ ሆኗል። ይሁንና እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ላልሆኑቱ በዕቅዱ እንዲጠቀሙ ተጨማሪ ሥራዎች መከወን እንዳለባቸው አገልግሎት አቅራቢዎቹ ይናገራሉ። Feature by Iman Riman

Published 1 December 2016 at 9:12am, updated 1 December 2016 at 10:09am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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