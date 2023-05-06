هدفنا تمكين الأم لأنها المعلمة الأولى: دورة لتمكين الأهالي وفتح آفاق العمل لهم في فيرفيلد

Saudi school children doing homework with their mother

Waist-up view of Middle Eastern woman in abaya and hijab sitting at dining room table with young son and daughter as they write in workbooks. Credit: xavierarnau/Getty Images

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تربية الأبناء ليس بالمهمة اليسيرة، فقد يواجه الأهل الكثير من التحديات التي يجهلون كيفية التصرف معها. من هنا تنظم مؤسسة دورة تحت عنوان Being a Parent لتقديم الدعم والإرشاد للأهالي حول أساليب التربية السليمة والصحية للأبناء.

النقاط الرئيسية:
  • تقدم مؤسسة Karitane الخدمات للأهالي والأطفال منذ مئة عام.
  • Being a Parent برنامج يعمل على تمكين الأهالي وبالتالي تمكين المجتمعات.
  • منطقة فيرفيلد هي من أكثر المناطق حاجة لمثل هذه البرامج لدعم الأهل والأطفال.
تحدثت السيدة ناديا فاعور موظفة التثقيف الصحي للطفل والعائلة لدى مؤسسة Karitane إلى أس بي أس عربي 24، وشرحت أن هذه المؤسسة تعنى بتقديم الخدمات للأهل والطفل من خلال البرامج التثقيفية والتوجيهية منذ مئة عام، ولديهم عيادات مع أشخاص متخصصين من الممرضين العياديين، والمستشارين والأخصائيين النفسيين والقابلات القانونيات لضمان حصول الأهل على أفضل الخدمات.

أشارت ناديا أن الأهل عادة ما يربون أبناءهم بالطريقة التي تربوا عليها وفق العادات والتقاليد التي حملوها من بلادهم، إذ لا يوجد كتاب أو مرجع يعود إليه الأهل حول أساليب التربية.
image_2044134f-9a6f-4f76-91ea-2647187bc4ad20230505_232536.jpg
السيدة ناديا فاعور Source: Supplied
وهنا يأتي دورهم في المؤسسة لتعريف الأهل على طرق التربية الأخرى من خلال حلقات المناقشة لعرض ما هو الصحيح وما هو الخاطئ في كل منها وعرض الأدوات التي تضمن تربية الأبناء بأفضل طريقة ممكنة.

كما أكدت ناديا أنه لم يعد بمقدور الأهل اليوم اعتماد نفس أساليب التربية القديمة التي نشأوا عليها وخصوصاً ضمن الجالية العربية، حيث كان هناك أساليب الضرب وغيرها. أما اليوم فأساليب التأديب تختلف وتعتمد على الأدلة والدراسات وتعليم الطفل من خلال اللعب مما ينمي إبداعه ومخيلته وليس الحشو كما في البلاد العربية.
من المهم أن يخصص الأهل أوقاتاً للعب من أولادهم ولو لفترة قصيرة يومياً.
image_370680ec-6fff-4e4a-bc1b-a44310c755ef20230505_232341.jpg
السيدة ناديا فاعور خلال إحدى الدورات Source: Supplied
فيما يخص برنامج Being a Parent الذي يُنظم للمرة الثالثة نتيجة الإقبال الاستثنائي عليه، فقد قالت ناديا أن مؤسسة Karitane لاحظت من خلال تعاملها مع الأهالي في المجتمع أن الكثيرين منهم يعانون من النقص ويواجهون صعوبات مع أبنائهم ويحتاجون للمساعدة ومن هنا كانت انطلاقة هذا البرنامج بتمويل من The Smith Family.
هدفنا تقوية الأم لأنها المعلمة الأولى لأولادها ليضمنوا البداية الأفضل في الحياة.
تتألف هذه الدورة من ثماني جلسات هي عبارة عن حلقات مناقشة بين الأهالي والشخص المتخصص حيث يشاركون تجاربهم وخبراتهم، ويتم إعطاؤهم المعلومات والأدوات لبناء ثقة أكبر بأنفسهم وزيادة معنوياتهم ليكملوا المشوار مع أولادهم.
image_8b7cfba5-bc62-4300-99cc-fa05f7cb73a520230505_232743 (1).jpg
Source: Supplied
إقرأ أيضاً

"قسوة أمي حرمتني طفولتي": هل تتقمص الأم العربية شخصية والدتها عند تربية أبنائها؟

أشارت ناديا أنه بعد انتهاء الدورة، يشعر الأهالي أنه أصبحت لديهم نظريات مختلفة عن التربية وعندها يبدؤون بتصحيح الأخطاء التي يرتكبونها مع أبنائهم. كما أن هذا البرنامج يفتح مجال العمل للأمهات اللواتي يرغبن بإكمال المسيرة مع المؤسسة، بحيث يتم تدريبهن ليصبحن مُثقفات يستطعن تقديم البرامج لغيرهم من الأهالي.
نحن نعمل على تمكين الأهالي وبالتالي تمكين المجتمعات.
يتم تقديم هذا البرنامج في منطقة فيرفيلد تحديداً في مركز مؤسسة Karitane في ضاحية Carramar، حيث تبين من خلال الدراسات أن الأطفال في هذه المنطقة عندما يدخلون المدارس، يعانون الكثير من النقص نتيجة تقصير الأهالي في تربيتهم. من هنا كانت ضرورة إصلاح البيئة من داخل المنزل عبر هذه البرامج، لأن الطفل عندما ينعم ببيئة سليمة في المنزل ستمكن من التركيز والعطاء في المدرسة.
كما دعت ناديا الأهل إلى عدم الخجل من طلب المساعدة وخصوصاً ضمن الجالية العربية، ودعت بزيارة
موقع Karitane الاكتروني
حيث تتوافر المعلومات والندوات المجانية لمن يرغب.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.




 

 
شارك

اخترنا لك

22:09
I really miss you

'قسوة أمي حرمتني طفولتي': هل تتقمص الأم العربية شخصية والدتها عند تربية أبنائها؟

12:02
Unhappy child

'حان الوقت لمنع الأهل من ضرب أبنائهم': دراسة توصي بتحديث القوانين الأسترالية وحظر العقاب الجسدي ضد الأطفال

download (6).jpg

ذعر أمني في قصر باكينغهام بعد لقاء أنتوني ألبانيزي بالملك تشارلز!

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

16:41
Heba and Noor photo.jpg

Why love is the elephant in the room to some Arab Australians

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

12:13
نجاح حداد - قصة نجاح.JPG

'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدني

Latest podcast episodes

Prince Charles

"أكن لها حبا لا ينتهي": علاقة الملك تشارلز بأستراليا من مقاعد الدراسة لمحاولة اغتيال صادمة

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 5/5/2023

2023-05-05_7-54-36.png

"لا سبيل سوى التوافق": النائب اللبناني أسعد درغام يزور أستراليا ممثلاً لجبران باسيل

Moroccan bath 1.jpg

"تدخل كامرأة فتخرج كسلطانة": كيف نقلت "ليلى" سحر الحمام المغربي الى استراليا؟