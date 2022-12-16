"رسالة انذار للحكومة والمجتمع": زيادة عدد المراهقين الاستراليين الذين يطلبون انقاذهم من الادمان على القمار

النقاط الرئيسية المراهنات على الهواتف في استراليا قد ازدات بنسبة 20 في المائة مقارنة بأي دولة أخرى

"هناك 940 اعلان يومي يشجع على القمار يتم بثها على وسائل الاعلام المجانية"

يُجري البرلمان الفدرالي حاليا تحقيقا حول ما إذا كان صناعة القمار تقوم ببذل جهود كافية لحماية الجمهور من أضرار المقامرة.

عبّرت منظمة Gamblers Anonymous عن قلقها من تزايد عدد المراهقين الذين يحضرون إلى اجتماعات المنظمة التي تكافح الادمان على المقامرة





وحذرت Gamblers Anonymous من ان هذه الموجة الجديدة من مدمني القمار من الشباب يعانون او حتى يلجأوون للانتحار دون أن يكون لدى الأصدقاء والعائلة أي فكرة او علم بإدمانهم لتطبيقات المراهنة على الهاتف المحمول.





ويقول الخبراء إن المراهنات على الهواتف في استراليا قد ازدات بنسبة 20 في المائة مقارنة بأي دولة أخرى . وقال الدكتور مايكل خير الله منسق برنامج مكافحة القمار في منظمة SSIفي حديث مع SBS Arabic24 أن هذا التطور هو بمثابة "رسالة انذار للحكومة والمجتمع"





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ويقول المركز الأسترالي لأبحاث المقامرة إن هناك عوامل عديدة ادت الى هذه الزيادة من بينها الإغلاقات بسبب جائحة كورونا ، تطبيقات الهاتف سهلة الاستخدام والإنفاق القياسي على إعلانات المقامرة. وطالب الدكتور خيرالله بضرورة تدخل الحكومة للتحكم في الاعلانات المروجة للقمار "هناك 940 اعلان يومي يشجع على القمار يتم بثها على وسائل الاعلام المجانية"





واضاف خيرالله ان صناعة القمار تقوم الان بانتاج العاب تشجع على القمار "موجه بشكل محدد للمراهقين تنمي فضولهم تجاه القمار"









ويُجري البرلمان الفدرالي حاليا تحقيقا حول ما إذا كان صناعة القمار تقوم ببذل جهود كافية لحماية الجمهور من أضرار المقامرة.





ودعا الدكتور خيرالله الاهالي الى اتباع خطوات هامة لحماية شبابهم من افة القمار، اهمها:





· متابعة استخدام ابنائهم للهاتف المحمول ومعرفة التطبيقات التي يقضون فيها وقتا بشكل يومي





· متابعة انفاق المراهقين للاموال ومراقبة استخدامهم للبطاقات الائتمانية





· طلب المساعدة من المختصين عند اكتشاف انجراف الابناء نحو القمار





· ان يكون الاهل قدوة بافعالهم، والا يعتبروا القمار وسيلة ترفيه يمكن اشراك الابناء فيها





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع الدكتور مايكل خير الله منسق برنامج مكافحة القمار في منظمة SSI





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