اليوم الوطني الأسترالي: مناسبة لتكريم الشخصيات اللبنانية الأسترالية المبدعة في سيدني من تنظيم التيار الوطني الحر

Key Points دعا التيار الوطني الحر في سيدني إلى احتفال بيوم أستراليا لتكريم شخصيات لبنانية أسترالية أبدعت في إنجازات في شتى الميادين

حضر هذه الفعالية عدد كبير من الشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية.

وكان من بين المكرمين البروفيسور شربل السندروسي والسيدة بولا نيكولاس مؤسسة جمعية St Merkorious

الإحتفال بيوم أستراليا وتكريم شخصيات لبنانية أسترالية أبدعت في إنجازات في شتى الميادين.





هذا هو عنوان لنشاط دعا إليه التيار الوطني الحر في سيدني، وهو نشاط يقام للسنة الخامسة والعشرين على التوالي.





حضر هذه الفعالية عدد كبير من الشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية.





وتم خلالها تكريم البروفيسور شربل السندروسي وهو طبيب جراح وباحث لسرطانات الأمعاء والبنكرياس. ولديه العديد من الإنجازات الطبية.





Source: Supplied وفي حديث مع البروفيسسور السندروسي، قال أن حبه لمهنة الطب بدأ منذ الصغر، فكان يحب مادة العلوم ويسعى دائماً إلى مساعدة الآخرين. وبتشجيع من أهله درس الطب في جامعة سيدني وبرع فيها.





ونوّه البروفيسسور السندروسي على أهمية تأمين الدعم النفسي للمريض ومحاولة خلق جو من الفرح والراحة له ولعائلته.



كما وتم تكريم السيدة بولا نيكولاس وهي مؤسسة الجمعية الخيرية Saint Merkorious.





وتقوم هذه المؤسسة بإطعام آلاف العائلات المحتاجة في سيدني كل أسبوع. كما وتعنى بالمشردين والمدمنين.





وذكرت نيكولاس أنه لشرف لها أن يتم تكريمها في اليوم الوطني الأسترالي. وأضافت أن هذا التكريم ليس لها فقط بل لكل فريق العمل في الجمعية الخيرية.



بولا تعمل بصدق وقلبها كبير وتساعد دون مقابل وبأقل الإمكانيات.

هذا ما قاله السيد نقولا زوج بولا نيكولاس.



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كذلك كان لمايكروفون البرنامج العربي حديثاً مع منسق التيار الوطني الحر في نيو ساوث ويلز السيد شربل ديب. فقال أن هذا الإحتفال هو تكملة لمسيرة بدأت منذ 25 سنة.



نحن نكرم التراث اللبناني في سيدني

وشدّد ديب على أهمية هذا التكريم وإبراز نخبة من الأستراليين اللبنانيين في اليوم الوطني الأسترالي.





وأضاف ديب أنه هناك لجنة تعمل على اختيار المكرمين فتتلقى كل السير الذاتية المرسلة إليها، وبعد دراستها تقوم بتحويلها إلى المجلس المعني باليوم الوطني الأسترالي للموافقة عليها.



Source: Supplied وصل ديب إلى أستراليا منذ 20 سنة وهو اليوم يشعر بالفخر كونه أسترالي ويحمل الجواز السفر الأسترالي.





وجال مايكروفون أس بي أس عربي على بعض الحضور، الذي عبّر عن فرحه بهذا الحفل التكريمي، وفخره كونه أسترالي لبناني.



لبنان يجمعنا في أستراليا، الأم الحنونة التي أعطتنا الفرص لتحقيق أحلامنا وأمنت لنا حياة كريمة لنا ولأولادنا! ولا يجب أن ننسى فضل أستراليا علينا

وأضاف البعض أن اللبناني هو إنسان ناجح حيثما وجد.



Source: Supplied

أستراليا بلد الخير والنعمة والمحبة

وقال البعض الآخر أن تكريم لبنانيين ساهموا في إغناء أستراليا هو بمثابة شكر للبلد الذي استضافهم.





وفي الختام، وجه الحضور معايدة إلى كل الاستراليين بمناسبة حلول اليوم الوطني الأسترالي.





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