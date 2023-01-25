اليوم الوطني الأسترالي: مناسبة لتكريم الشخصيات اللبنانية الأسترالية المبدعة في سيدني من تنظيم التيار الوطني الحر

T1.jpg

Source: Supplied

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نظم التيار الوطني الحر للسنة الخامسة والعشرين على التوالي حفلاً تكريمياً لشخصيات لبنانية أسترالية أبدعت في إنجازات في شتى الميادين وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الأسترالي.

Key Points
  • دعا التيار الوطني الحر في سيدني إلى احتفال بيوم أستراليا لتكريم شخصيات لبنانية أسترالية أبدعت في إنجازات في شتى الميادين
  • حضر هذه الفعالية عدد كبير من الشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية.
  • وكان من بين المكرمين البروفيسور شربل السندروسي والسيدة بولا نيكولاس مؤسسة جمعية St Merkorious
الإحتفال بيوم أستراليا وتكريم شخصيات لبنانية أسترالية أبدعت في إنجازات في شتى الميادين.

هذا هو عنوان لنشاط دعا إليه التيار الوطني الحر في سيدني، وهو نشاط يقام للسنة الخامسة والعشرين على التوالي.

حضر هذه الفعالية عدد كبير من الشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية.

وتم خلالها تكريم البروفيسور شربل السندروسي وهو طبيب جراح وباحث لسرطانات الأمعاء والبنكرياس. ولديه العديد من الإنجازات الطبية.

T6.jpg
Source: Supplied
وفي حديث مع البروفيسسور السندروسي، قال أن حبه لمهنة الطب بدأ منذ الصغر، فكان يحب مادة العلوم ويسعى دائماً إلى مساعدة الآخرين. وبتشجيع من أهله درس الطب في جامعة سيدني وبرع فيها.

ونوّه البروفيسسور السندروسي على أهمية تأمين الدعم النفسي للمريض ومحاولة خلق جو من الفرح والراحة له ولعائلته.
اقرأ المزيد

الأكل والنوم والرياضة ثلاثية العمر الطويل: كيف نضمن عمراً مديداً وسليماً؟

كما وتم تكريم السيدة بولا نيكولاس وهي مؤسسة الجمعية الخيرية Saint Merkorious.

وتقوم هذه المؤسسة بإطعام آلاف العائلات المحتاجة في سيدني كل أسبوع. كما وتعنى بالمشردين والمدمنين.

وذكرت نيكولاس أنه لشرف لها أن يتم تكريمها في اليوم الوطني الأسترالي. وأضافت أن هذا التكريم ليس لها فقط بل لكل فريق العمل في الجمعية الخيرية.
بولا تعمل بصدق وقلبها كبير وتساعد دون مقابل وبأقل الإمكانيات.
هذا ما قاله السيد نقولا زوج بولا نيكولاس.
اقرأ المزيد

ما هي الأسباب التي دفعت بالمهاجر الأسترالي العراقي للقيام بالهجرة المعاكسة إلى وطنه الأم بعد 12 سنة؟

كذلك كان لمايكروفون البرنامج العربي حديثاً مع منسق التيار الوطني الحر في نيو ساوث ويلز السيد شربل ديب. فقال أن هذا الإحتفال هو تكملة لمسيرة بدأت منذ 25 سنة.
نحن نكرم التراث اللبناني في سيدني
وشدّد ديب على أهمية هذا التكريم وإبراز نخبة من الأستراليين اللبنانيين في اليوم الوطني الأسترالي.

وأضاف ديب أنه هناك لجنة تعمل على اختيار المكرمين فتتلقى كل السير الذاتية المرسلة إليها، وبعد دراستها تقوم بتحويلها إلى المجلس المعني باليوم الوطني الأسترالي للموافقة عليها.
T5.jpg
Source: Supplied
وصل ديب إلى أستراليا منذ 20 سنة وهو اليوم يشعر بالفخر كونه أسترالي ويحمل الجواز السفر الأسترالي.

وجال مايكروفون أس بي أس عربي على بعض الحضور، الذي عبّر عن فرحه بهذا الحفل التكريمي، وفخره كونه أسترالي لبناني.
لبنان يجمعنا في أستراليا، الأم الحنونة التي أعطتنا الفرص لتحقيق أحلامنا وأمنت لنا حياة كريمة لنا ولأولادنا! ولا يجب أن ننسى فضل أستراليا علينا
وأضاف البعض أن اللبناني هو إنسان ناجح حيثما وجد.
T3.jpg
Source: Supplied
أستراليا بلد الخير والنعمة والمحبة
وقال البعض الآخر أن تكريم لبنانيين ساهموا في إغناء أستراليا هو بمثابة شكر للبلد الذي استضافهم.

وفي الختام، وجه الحضور معايدة إلى كل الاستراليين بمناسبة حلول اليوم الوطني الأسترالي.

يمكنكم الإستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي أعلى الصفحة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك

الأكثر متابعة

11:47

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

انهيار أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة: سنة قاسية تنتظر الأستراليين والركود على الأبواب

11:10

في خطوة أثارت الثناء والاستنكار: ولاية فيكتوريا تلغي مسيرة يوم أستراليا الوطني في ملبورن لعام 2023

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

عملية خطف بوضح النهار على شواطئ سيدني الشمالية

كريستين تقول إنها تتعرض للتمييز بسبب 'مهنتها' رغم إلغاء الولايات تجريم العمل في مجال الجنس

17:15

'الأزمة الإقتصادية تقوي العلاقة الزوجية أو تدمرها': ما هي النصائح التي وجهها الغريب إلى العائلات التي تمر بظروف صعبة؟

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 25/1/2023

Old People

الأكل والنوم والرياضة ثلاثية العمر الطويل: كيف نضمن عمراً مديداً وسليماً؟

Doctor consoling female patient

"تختلف قوانين الإجهاض في كل ولاية": تعرفوا على كيفية الوصول إلى خدمات الإجهاض في أستراليا

Double demerit points

"يجب تغليظ عقوبة السرعة": مدرب قيادة ينتقد وعد العمال خفض فترة استعادة نقاط القيادة في NSW