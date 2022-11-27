فرقة "طرب" الأسترالية: تُحي الموسيقى العربية الكلاسيكية بعازفين متعددي الثقافات

النقاط الرئيسية: بدأت الفكرة عام 2019 أثناء جلسة عربية بين أصدقاء من عشاق الموسيقى.

تتميز "طرب" بانتقاء الموسيقى الأصيلة التي تأخذ الجمهور إلى عوالم من الإبداع الموسيقي الشرقي والتراثي العالمي.

عازفو "طرب" من مختلف الثقافات العربية، والفارسية، والأرمنية، والأسترالية.

وقال مؤسس الفرقة يوسف الريماوي في حديثة لبرنامج " بيت المزيكا" على إذاعة أس بي أس عربي24: "جاءت شرارة الفكرة في لقاء جمعني مع الأصدقاء من عشاق الموسيقى، وكانت البداية مع عازفين عربيين عبد القادر وناصر المصري بدعم وإشراف واحد من أهم الأسماء في عالم الموسيقى في الجالية الدكتور علي عبد الله".



غريغور خضريان مع مؤسس فرقة طرب يوسف الريماوي Source: Supplied وأضاف: " انضم لاحقاً مجموعة من العازفين المتميزين مثل عمر زاهد على الطبلة، ومن سوريا غريغور خضريان على آلة الساكسفون، معتصم الأطرش على الكمنجة، ومن أستراليا عازف الأكورديون المعروف آنتوني شولتز وعازفة الفلوت الأسترالية سارة ماكدونالد وعازفة القانون الإيرانية وحيدة عيسائي".





ويوضح الريماوي: " راهنت فرقة "طرب" أنت تكون فريدة بما تقدم من موسيقى، في أماكن غير تقليدية عند الجالية العربية".



عريغور مع فرقة طرب في أستراليا Source: Supplied

اقرأ المزيد موسيقى زياد الرحباني تصدح في سماء سيدني

وأضاف: "أن ما يميز فرقة " طرب" أنها تجتهد لتوصيل الموسيقى العربية الكلاسيكية وتراث موسيقى الشعوب الأخرى إلى أسماع الجمهور داخل المدن الأسترالية الكبرى والمناطق المحيطة بها".





علاوة على ذلك، فلم تبخل "طرب" بالمشاركة مع فعاليات المجتمع المدني بشكل تطوعي بتواجدها في معظم الفعاليات الاتي تدعى لها.



وعن تسمية الفرقة باسم "طرب" قال يوسف الريماوي: "طرب" هي كلمة عربية تحمل معنى الوصول لحالة مزاجية تفاعلية عالية عند سماع أغنية أو مقطع موسيقي مذهل ومُتقن يحلق بالمستمع نحو آفاق وعوالم من المتعة السماعية الآسرة".



اقرأ المزيد كارليتو العراقي: من مزارع الى خبير موسيقى الفلامنكو

لذلك فإن ما يميز فرقة "طرب" - بالإضافة إلى جهد وشغف وموهبة عازفيها وإبداعهم لإيصال جمهورها لمرحلة الطرب- هو أنها الفرقة الأولى والوحيدة في ولاية فيكتوريا المتخصصة بالموسيقى العربية الكلاسيكية التي تسعى ليس فقط لإمتاع الجمهور، ولكن لإثارة فضولهم لمعرفة التراث العربي عبر نافذة الموسيقى الأصيلة.





لمعرفة المزيد عن فرقة "طرب" ومواعيد حفلاتها وموقعها الإلكتروني مع مؤسسها يوسف الريماوي، يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



