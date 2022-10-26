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كسوف جزئي للشمس يؤثر على مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي

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India: Partial Solar Eclipse Seen In India

NEW DELHI, INDIA - OCTOBER 25: A view of a partial solar eclipse next to the Qutub Minar seen from Mehruli, on October 25, 2022 in New Delhi, India. The partial solar eclipse or Surya Garahn was visible in India today, the eclipse was seen in various cities of the country including Delhi, Amritsar, Chandigarh, Lucknow, Bengaluru, Chennai, etc. (Photo by Raj K Raj/Hindustan Times/Sipa USA ) Credit: Hindustan Times/Sipa USA

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نشر في: 26/10/2022 11:13am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 26/10/2022 11:13am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
تشهد مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي كسوف جزئي للشمس في ظاهرة تستمر لساعتين تقريباً. لن تؤدي الظاهرة إلى ظلمة كاملة لكن أشعة الشمس ستضعف نسبياً.

هذا ويحدث كسوف الشمس عندما تستقيم الشمس والقمر والأرض على خط واحد.

وثمّة تحذيرات من النظر بشكل مباشر نحو الشمس لرؤية الظاهرة لأن لذلك تبعات صحيّة قد تؤذي النظر.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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