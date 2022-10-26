كسوف جزئي للشمس يؤثر على مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي

تشهد مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي كسوف جزئي للشمس في ظاهرة تستمر لساعتين تقريباً. لن تؤدي الظاهرة إلى ظلمة كاملة لكن أشعة الشمس ستضعف نسبياً.
هذا ويحدث كسوف الشمس عندما تستقيم الشمس والقمر والأرض على خط واحد.
وثمّة تحذيرات من النظر بشكل مباشر نحو الشمس لرؤية الظاهرة لأن لذلك تبعات صحيّة قد تؤذي النظر.
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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.
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