كسوف جزئي للشمس يؤثر على مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي

تشهد مناطق واسعة من نصف الكرة الأرضية الشمالي كسوف جزئي للشمس في ظاهرة تستمر لساعتين تقريباً. لن تؤدي الظاهرة إلى ظلمة كاملة لكن أشعة الشمس ستضعف نسبياً.





هذا ويحدث كسوف الشمس عندما تستقيم الشمس والقمر والأرض على خط واحد.





وثمّة تحذيرات من النظر بشكل مباشر نحو الشمس لرؤية الظاهرة لأن لذلك تبعات صحيّة قد تؤذي النظر.





Advertisement

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.













