"شمعة مضاءة في عتمة لبنان": سيدني تكرّم شارل مالك رائد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

النقاط الرئيسية:
- لجنة أصدقاء الدكتور شارل مالك تكرمه في سيدني بالتعاون مع جامعة سيدة اللويزة في لبنان.
- تخلل الحفل رض فيلم واثقي عن حياته وكلمة مسجلة لنجله حبيب شارل مالك وأخرى للدكتور فيليب سالم.
- حضر الحفل العديد من الشخصيات التي أشادت بمالك وإنجازاته.
شارل مالك هو اسم لبناني سطع نجمه في مجال حقوق الإنسان فهو السياسي والدبلوماسي والفيلسوف اللبناني الأصل، الذي وضع نص شرعة حقوق الإنسان التي ما زالت معتمدة حتى اليوم والذي ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان له تأتير كبير في جميع المناصب التي شغلها.
لذلك ارتأت لجنة أصدقاء الدكتور شارل مالك في أستراليا بالتعاون مع جامعة سيدة اللويزة في لبنان الإضاءة على حياته وإنجازاته، في الوقت الذي يحتاج فيه أبناء لبنان لتذكر عظماء بلادهم أكثر من أي وقت مضى.
حضر الحفل الراقي العديد من الشخصيات في مقدمتها رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري، كما تخلله عرض فيلم وثائقي عن حياته ومداخلة مسجلة لنجله حبيب شارل مالك وكلمة أخرى لقريبه وابن بلدته بطرام الدكتور فيليب سالم التي تحدث عن إنجازات مالك الذي يحتك مكانة كبيرة في قلبه وعقله.
Source: Supplied / Rozana Medhat El khoury
كما كان من بين الحضور سيادة المطران أنطوان شربل طربيه الذي قال لميكروفون أس بس لأس عربي 24 أن القلائل يعرفون عن الأيقونة اللبنانية شارل مالك، لذلك لا بد في ظل الظروف التي نعيشها أن يعرفوا أنه هو من وضع مسودة شرعة حقوق الإنسان.
شارل مالك هو شمعة مضاءة في العتمة التي يعيشها لبنان وسفير نفتخر به.
من جهته قال سيادة المطران باسيليوس قدسية أن شارل مالك شخصية لبنانية عالمية يعرف الجمع اسهاماته في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي لم يعرف الكثيرون عنه،فكان نابغة في هذا المجال.
Source: Supplied / Rozana Medhat El khoury
كما تحدث الأب مارون موسى عن أهمية أن يتذكر اللبنانيون رجلاً مثل شارل مالك قائلا ً أن ما نفتقره في لبنان اليوم هو أقل مقومات حقوق الإنسان التي باتت غير موجودة في حين أن شارل مالك هو الذي أعطى قيمة للإنسان ولحقوقه.
عيب على البلد الذي أنجب شارل مالك وأعطى شرعة حقوق الإنسان للعالم أن يفتقر لأدنى مقومات الحياة.
كما أشاد السيد شاين جحا بالدكتور شارل مالك قائلاً أنه غير التاريخ والقانون وحقوق الإنسان وهو رجل لبناني يجب أن نحتفل به لما أنجز في حياته.
Source: Supplied / Rozana Medhat El Khoury
وقال السيد نقولا داوود أن شارل مالك هو الجسر ما بين الطوائف اللبنانية وما بين الحضارة اللبنانية والحضارات الغربية.
شارل مالك هو من بين وجه لبنان الجميل والوجه الفينيقي الذي لا يغرب.
Source: Supplied / Rozana Medhat El Khoury
وختم الحديث الأستاذ أنور حرب بتوجيه نصيحة إلى اللبنانيين بأن يتعظوا من شارل مالك الإنسان، العبقري، الفيلسوف، المؤمن، الروحاني والوطني لا سيما في هذا الوقت الذي يتخبط في لبنان بأسوأ أزماته.
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