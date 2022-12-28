" الضغوط اليومية ومطالب تربية الأطفال والعمل"" دراسة حديثة تكشف اسباب قلة نوم البالغين

النقاط الرئيسية تنخفض ساعات النوم بشكل مطرد خلال أوائل الثلاثينيات من العمر قبل أن يستقر لمدة 10 سنوات ثم يرتفع مرة أخرى في منتصف الخمسينيات من العمر

النوم مرتبط بالصحة العامة بما في ذلك الصحة العقلية والقدرة المعرفية وقوة القلب والأوعية الدموية

حصلت النساء على نوم أكثر بقليل من الرجال - حوالي سبع دقائق ونصف في المتوسط.

كشفت دراسة حديثة إلى أن الوقت الذي يقضيه الأشخاص في النوم ينخفض خلال منتصف الثلاثينيات من العمر - ويظل منخفضًا حتى الخمسينيات من العمر.



وكان متوسط عدد الساعات التي يقضيها البالغون نائمين حوالي سبع ساعات. لكن الوقت الذي يقضونه نائمين انخفض بشكل مطرد خلال أوائل الثلاثينيات من العمر قبل أن يستقر لمدة 10 سنوات ثم يرتفع مرة أخرى في منتصف الخمسينيات من العمر.





وارجعت الدراسة قلة النوم خلال سنوات البالغين المتوسطة - الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و 54 عامًا - إلى الضغوط اليومية ومطالب تربية الأطفال والعمل وبناء مستقبل وظيفي.





واشارت الدراسة الى ان الوقت الذي يقضيه الشخص في النوم يوميا له تأثير كبير على الصحة العامة بما في ذلك الصحة العقلية والقدرة المعرفية وقوة القلب والأوعية الدموية ، على الرغم من أن الأبحاث الحديثة تفترض أن جودة النوم أكثر أهمية من المدة.









قال البروفيسور هوغو سبايرز ، عالم الأعصاب من جامعة كوليدج لندن ، الذي قاد البحث: "وجدنا أنه في جميع أنحاء العالم ، ينام الناس أقل خلال منتصف مرحلة البلوغ ، لكن متوسط مدة النوم يختلف بين المناطق وبين البلدان". واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 730،000 شخص من 63 دولة.





Source: AAP



وأفاد الأشخاص في دول أوروبا الشرقية ، مثل ألبانيا وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ، أنهم حصلوا على 20 إلى 40 دقيقة من النوم الإضافي في الليلة ، بينما حصل الأشخاص في دول جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك الفلبين وماليزيا وإندونيسيا ، على أقل تقدير.





في عشرات البلدان ، حصلت النساء على نوم أكثر بقليل من الرجال - حوالي سبع دقائق ونصف في المتوسط.





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