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بعد تعرضها للانتقادات: ماذا قالت ميريام فارس عن "توكا تاكا" الأغنية الرسمية لكأس العالم؟

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نشر في: 25/11/2022 3:01pm, آخر تحديث: 25/11/2022 4:03pm
المصدر: SBS

تقول ميريام إنها هي من قامت بتلحين الأغنية وإن أختها هي من قامت بكتابة الكلمات العربية.

نشر في: 25/11/2022 3:01pm, آخر تحديث: 25/11/2022 4:03pm
المصدر: SBS
رغم تعرضها لموجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول النجمة اللبنانية ميريام فارس إنها "فخورة بنفسها" لأنه وقع عليها الاختيار لأداء أغنية "توكا تاكا" الخاصة بمونديال قطر 2022.

تقول ميريام إنها هي من قامت بتلحين الأغنية وإن أختها هي من قامت بكتابة الكلمات العربية.
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وشارك ميريام الغناء نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج والمغني الكولومبي الشهير مالوما.

وكانت ميريام قد تعرضت لانتقادات بعد أن صرحت بأنها استغرقت وفريقها مدة خمس سنوات للتحضير للأغنية.

ورداً على ذلك غردت ميريام عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: “بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر، وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهوًا، كان نهار طويل، بحبكن كتير”

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