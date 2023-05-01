"فقدت أسناني لأجمع رسوم الدراسة": والد الطالب المصري الذي توفي في السودان يروي تفاصيل المأساة

2023-05-01_9-20-09.png

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

في ظل القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، برزت الكثير من القصص الإنسانية التي تظهر مدى فداحة الوضع على الأرض ومنها قصة طالب طب مصري تعذر تقديم الرعاية الصحية له بعد ارتفاع درجة حرارته ففارق الحياة ودُفن هناك بعيداً عن عائلته.

النقاط الرئيسية
  • قُتل ما لا يقل عن 500 شخصًا وأصيب 2000 آخرون في الاشتباكات بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع.
  • توفي طالب طب مصري في الخرطوم بعد ارتفاع درجة حرارته وتعذر تقديم الرعاية الصحية اللازمة له بعد احتدام المعارك
  • وافق ذوو الطالب الراحل على دفنه في السودان بعد تعذر نقل جثمانه إلى مصر بسبب توقف الطيران
مأساة كبيرة اعتصرت قلوب المصريين والعرب تمثلت بوفاة طالب طب مصري يُدعى صابر نصر سيد في مدينة الخرطوم. كان صابر أصيب بوعكة صحية ارتفعت على إثرها درجة حرارته بشكل كبير ولم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب لأن مكان سكنه كان قرب القصر الجمهوري حيث احتدمت المعارك بشكل كبير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وزاد من حجم المأساة تعذر نقل جثمان صابر إلى مسقط رأسه ودفنه في محافظة أسيود جنوب مصر بسبب توقف رحلات الطيران بين البلدين المتجاورين وتعقيد الوضع الأمني على الأرض ما صعب على المسؤولين في مصر تقديم يد المساعدة في نقل الجثمان.

روى نصر سيد، والد صابر ما حدث لأس بي أس عربي24: "ارتفعت حرارة ابني بشكل كبير وهاتفني صديقه ليقوم لي ما حدث. كان من الصعب طبعا نقله إلى المستشفى. لم يكن هناك سيارات إسعاف تعمل في المنطقة بسبب المعارك. كان صابر يقول لي منذ الأول من شهر رمضان عن مدى صعوبة الوضع هناك."

آخر مكالمة هاتفية بين نصر وابنه كانت في أول أيام العيد وبعد ذلك أصبحت الاتصالات تنقطع بشكل متواصل وبات من الصعب على الأب الاطمئنان على ابنه ما زاد من قلقه وحيرته وقلة حيلته.

وتابع الأب المكلوم حديثه قائلاً: "صديقه لم يتخلّ عنه وحاول مساعدته بشتى الطرق. قام بنقله حملاً على الأكتاف لأكثر من ثلاثة كيلومترات إلى مكان أكثر أماناً وقدم له بعض الأدوية. ذهب لشراء بعض الأدوية له ولكن قابله مسلحون وسرقوا هاتفه المحمول ومبلغ 100 دولار كانت بحوزته."
اقرأ المزيد

انحسار المعارك في الخرطوم في أول أيام عيد الفطر

Sudan
In this photo provided by Maheen S , smoke fills the sky in Khartoum, Sudan, near Doha International Hospital on Friday, April 21, 2023. The Muslim Eid al-Fitr holiday, typically filled with prayer, celebration and feasting — was a somber one in Sudan, as gunshots rang out across the capital of Khartoum and heavy smoke billowed over the skyline. (Maheen S via AP) Credit: AP
بعد جهد جهيد، تمكن هذا الصديق الوفي من إيصال صابر إلى سكن آخر وقدم له بعض الأدوية المتوفر وحبوب للهلوسة: "قال لي أن صابر نام لفترة طويلة. أعتقد أنها كانت نومة الموت. طلبت منه ايقاظه الساعة العاشرة مساءً."

فارق صابر الحياة ولم تتمكن العائلة من نقل الجثمان إلى مسقط رأسه: "عندما وافقت على دفنه في السودان، غرقت والدته في حالة من الحزن. كان جل ما أرغب هو إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان ابني وتقبيل جبينه قبل دفنه بقربي لأتمكن من زيارة قبره. أنا أقدر ما حاول المسؤولون القيام به ولكن هذا هو حال الحرب."

صلى نصر صلاة الغائب على ابنه في أكبر مساجد القرية التي يقطنها وأبدى السكان تكاتفاً كبيراً وتعاطفاً مع الأب الذي كان قد جمع المبلغ المطلوب للرسوم الدراسية بشق الأنفس.

 فقدت أسناني لجمع الرسوم الدراسية

كان حلم ارتياد كلية الطب يراود صابر منذ الطفولة ولكنه لم يتمكن من جمع العلامات المطلوبة في الثانوية العامة ليدرس الطب في مصر. استعرض الأب الخيارات المتاحة ولكن بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية لم يتمكن من إرسال ابنه هناك: "كان الوضع في السودان مستقراً ولذلك قررت إرساله إلى هناك. جمعت مبلغ 4500 دولار بصعوبة ووعدت صابر بأن أعمل في وظيفتين أو ثلاثة لأؤمن له 300 دولار شهرياً."

قرر بعض أصدقاء صابر قضاء شهر رمضان في مصر ولكنه قرر المكوث هناك للتحضير لأحد الاختبارات: "في اليوم الثاني من رمضان، قال لي أريد أن أفطر معكم وفعلاً قمنا بذلك عبر تقنية الفيديو، كانت أجمل فطور في رمضان."

وختم الأب قائلاً: "كنت أتمنى أن أقف بجانبه في زفافه وليس في جنازته."

استمعوا إلى هذه القصة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
اقرأ المزيد

"بلد يضم جيشين": ما الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات الدامية في السودان؟

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام
شارك

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

16:41
Heba and Noor photo.jpg

Why love is the elephant in the room to some Arab Australians

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

12:13
نجاح حداد - قصة نجاح.JPG

'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدني

Logo of FIFA Women's World Cup 2023 on display.

لماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟

22:09
Two Muslim woman embracing.jpg

Like mother, like daughter? Why some Aussie Arab mums are seeking different parenting styles

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

Latest podcast episodes

Procession Of Her Majesty The Queen Elizabeth II's Coffin To St Giles Cathedral

خطوة بخطوة: ما الذي سيحدث في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الأسبوع المقبل؟

343416494_898987581359434_4165427709632150123_n (1).jpg

يوبيل ذهبي من التميّز التربوي لمعهد العائلة المقدسة: "البداية من تحت الصفر مع 150 طالبًا ".

State Opening Of Parliament 2022

ماذا سيرتدي تشارلز في حفل تتويجه ملكا الأسبوع المقبل؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 1/5/2023