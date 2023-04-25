"العيد هو فرح الأطفال": الجمعية العربية الأسترالية تقيم كرنافال العيد في غرب أستراليا

النقاط الرئيسية: تأسست الجمعية العربية الأسترالية منذ 12 عاماً وهي مختصة بالعمل الاجتماعي البحت بعيداً عن السياسة والدين.

يحمل المهرجان عنوان "كرنافال العيد المتعدد الثقافات"، ولا تقتصر عروضه على الفعاليات العربية فحسب، وهو مفتوح للجميع.

يحضر هذا المهرجان عشرات الآلاف كل عام.

قال السيد معتز سرية رئيس الجمعية العربية الأسترالية في ولاية غرب أستراليا في حديثه مع أس بي أس عربي24 إن الجالية العربية في غرب أستراليا تشهد نمواً بعدما كانت جالية صغيرة مشتتة في مناطق متباعدة في السابق.





كما أنها تظهر اهتماماً كبيراً بكافة النشاطات الثقافية العربية سواء في الأعياد أو خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى كل المناسبات الأسترالية أيضاً.



Source: Supplied أما بالنسبة إلى الجمعية العربية الأسترالية التي يرأسها السيد معتز، فقد أشار إلى أنها تأسست منذ 12 عاماً وهي مختصة بالعمل الاجتماعي البحت بعيداً عن السياسة والدين وأي من الأمور التي قد تحدث بلبلة بين الجالية العربية.





قال السيد معتز، "جمعيتنا ثقافية اجتماعية، أبوابها مفتوحة على مدارالأسبوع وتقدم الخدمات لكل أبناء الجالية العربية".





تشمل نشاطات الجمعية برامج توعية مثل برامج تقوية للنساء، لا سيما القادمات الجدد إلى أستراليا ممن يرغبن بالتعلم أكثر عن حقوقهن وعن نظام البلد الجديد.



Source: Supplied كما أن هناك المدرسة العربية التابعة للجمعية والتي تقدم صفوف اللغة العربية كل يوم سبت من الأسبوع في مدرستين مختلفتين، والتي تشهد اقبالاً كثيفاً من أبناء الجالية. لذا تطمح الجمعية إلى توسيع نطاق هذه الصفوف في المستقبل كي تستوعب عدداً أكبر من الطلاب.



تشمل النشاطات التي تنظمها الجمعية أيضاً برامج توعية للشباب بمشاكل خطيرة قد يواجهونها في المجتمع الأسترالي مثل آفة تعاطي المخدرات، فيعملون على توعيتهم وتعليمهم العادات والأصول العربية التي حملها أعضاء الجمعية من بلادهم الأم.



Source: Supplied / Ma'en Abdulla "كرنافال العيد" هو من أول النشاطات التي بدأت متواضعة وصغيرة منذ عدة سنوات، وقال السيد معتز إن أعضاء الجمعية بدأوا تنظيم هذا المهرجان لأنه لم يكن هناك أي مظاهر أو أجواء توحي بالعيد خلال سنواتهم الأولى في أستراليا.





شهد هذا الحفل حينها اقبالاً كثيفاً أذهل المنظمين، لذا تم وضعه كحدث سنوي على قائمة نشاطات الجمعية في عيدي الفطر والأضحى إضافة إلى مهرجان خاص بالتراث العربي وهو المهرجان العربي.



Source: Supplied / Ma'en Abdulla أضاف السيد معتز أن هذا المهرجان تطغى عليه الجواء العائلية والروحانية، لا سيما ما يدخل الفرح إلى قلوب الأطفال من ألعاب ميكانيكية ورسم على الوجه وركوب الجمال والعروض المختلفة، إضافة إلى الأناشيد الدينية والأدعية ورفع الأذان وإقامة الصلاة.



كما أن هذا المهرجان يحمل عنوان "كرنافال العيد المتعدد الثقافات"، ولا تقتصر عروضه على الفعاليات العربية بل يتخلله رقصة التنين الصينية ورقصات تراثية إندونيسية وغيرها من العروض التقليدية التي تقدم خلال الأعياد.



Source: Supplied / Ma'en Abdulla وفي هذا الصدد، أشار السيد معتز إلى أن هذا المهرجان ليس للعرب فحسب لأننا نعيش في مجتمع متعدد الثقافات ولا يمكن استثناء أحد، كما أنه يستقطب غير المسلمين أيضاً الذين يحضرون للتمتع بالأجواء الرائعة والتعرف أكثر على الثقافة العربية والإسلامية التي تحب الفرح والحياة على عكس ما هو سائد.





يفتح هذا المهرجان أبوابه يوم الأحد 30 نيسان/أبريل في Crn Resort Dv and Eastern Hwy, Burswood Park لكل من يرغب بحضور هذه الأجواء الرائعة.





استمعوا إلى اللقاء كاملاً مع معتز سرية في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





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