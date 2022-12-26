من بيت لحم إلى كييف: هكذا احتفل المسيحيون بعيد الميلاد حول العالم

النقاط الرئيسية انحسرت الجائحة وعادت جموع المؤمنين للتوافد إلى مدينة بيت لحم لحضور قداديس تحمل نكهة خاصة من روح العيد في مهد المسيح

صلى البابا من أجل "الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم"، معبرا عن أسفه من "الجشعين للسلطة والمال الذين ينهكون أحباءهم وإخوانهم".

في العاصمة الأوكرانية كييف، أقامت دار الأوبرا حفلة عيد الميلاد على خشبة المسرح تحت الأرض لأسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب انقطاع محتمل بسبب صفارات الإنذار من الغارات الجوية الروسية التي تضرب المدينة يومياً.

بعد عامين من إغلاقات كوفيد-19، انحسرت الجائحة وعادت جموع المؤمنين للتوافد إلى مدينة بيت لحم لحضور قداديس تحمل نكهة خاصة من روح العيد في مهد المسيح. ومع ذلك، كان عدد المصلين أقل بكثير من رقم قياسي ناهز 3.5 مليون زائر حضروا إلى المدينة في شتاء 2019 ليحتلفوا بعيد الميلاد قبل الوباء مباشرة.





ومن بيت لحم إلى الفاتيكان، حيث دعا البابا فرنسيس مسيحيي العالم الكاثوليك إلى النظر إلى "ما وراء النزعة الاستهلاكية" السائدة وتذكر أولئك الذين يعيشون في الفقر وتحت قذائف الحروب.





وقال الفاتيكان إن نحو سبعة آلاف شخص حضروا مساء السبت قداس عشية عيد الميلاد التقليدي الذي ترأسه البابا في كنيسة القديس بطرس.



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Clergymen attend Christmas celebrations at Manger Square outside the Church of the Nativity in the West Bank city of Bethlehem. Source: AAP وصلى البابا من أجل "الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم"، معبرا عن أسفه من "الجشعين للسلطة والمال الذين ينهكون أحباءهم وإخوانهم".





وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أقامت دار الأوبرا حفلة عيد الميلاد على خشبة المسرح تحت الأرض لأسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب انقطاع محتمل بسبب صفارات الإنذار من الغارات الجوية التي تضرب المدينة يوميًا تقريبًا مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها العاشر.



The country's main Christmas tree seen on Sofiyivska Square in Kyiv. A 12-meter tree was erected at a square in front of St. Sophia Cathedral, as people in the Ukrainian capital of Kyiv are preparing for Christmas and the New Year's holidays, despite ongoing attacks by the Russian military. (Photo by Mykhaylo Palinchak / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

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وغنى الفنانون نسخة أوكرانية من أغنية "Jingle bell " وغيرها من كلاسيكيات عيد الميلاد في الحفل.





وقال المخرج بيترو كاتشانوف إنه على الرغم من الحرب "يجب أن يستمر العرض" وأضاف: "نقدم هذا الحفل اليوم لنذكر الأوكرانيين بأن عيد الميلاد سيأتي بكل الأحوال وكذلك انتصارنا."





وفي غضون ذلك، أمضى عشرات الآلاف من المهاجرين الذين فروا من العنف والفقر في بلدانهم يوم عيد الميلاد في شوارع البلدات الحدودية المكسيكية بينما ينتظرون فرصة لعبور الحدود الأمريكية.



epa10377589 A sign showing strike action at a closed platform during the Christmas Eve getaway at Waterloo Station in London, Britain, 24 December 2022. Commuters trying to get home for Christmas have been hit by continued rail strikes that have caused severe travel chaos across the UK over the festive period. EPA/ANDY RAIN Source: EPA / ANDY RAIN/EPA وفي بريطانيا، تعرضت خدمات النقل خلال عطلة عيد الميلاد إلى حالة من الفوضى في مدن المملكة المتحدة بالتزامن مع دخول عمال السكك الحديدة في إضراب.





ولم يتم تشغيل بعض الخدمات على الإطلاق بينما توقف البعض الآخر مبكراً بعد انسحاب الموظفين في نقابة السكك الحديدية من مواقعهم اذ يخضون مع الحكومة نزاعاً حول رفع الأجور.





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