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"من دبي إلى لندن": كيف احتفل الناس حول العالم بحلول عام 2023؟

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UAE NEW YEAR 2023

epa10384405 Fireworks illuminate the sky from Burj Khalifa, the tallest building in the world, during New Year's Eve celebrations in the Gulf emirate of Dubai, United Arab Emirates, 01 January 2023. EPA/ALI HAIDER Source: EPA / ALI HAIDER/EPA

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نشر في: 2/01/2023 12:22pm
By Fares Hassan
المصدر: SBS

في حين أن أستراليا كانت من بين أوائل الدول التي بدأت احتفالات رأس السنة الجديدة ، سرعان ما أشارت عقارب الساعة إلى منتصف الليل في بقية أنحاء العالم معلنة انتهاء عام 2022.

نشر في: 2/01/2023 12:22pm
By Fares Hassan
المصدر: SBS
كان عام 2022 عاماً غير عادي بالنسبة لعشرات الملايين حول العالم، عام طُبع بالحرب الروسية الأوكرانية والضغوط الاقتصادية وتأثيرات الاحتباس الحراري لكنه كان أيضًا العام الذي شهد بطولة كأس العالم لكرة القدم مثيرة للغاية في قطر، وتضمنت صفحات أشهره تسارعاً تكنولوجياً وجهوداً لمجابهة التغير المناخي.

من باريس، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الوحدة والثقة خلال خطابه السنوي السادس على التوالي في هذه المناسبة: "لا يغيب عن بالنا أبدًا حتمية وحدة الأمة التي نشكلها جميعًا معًا. إذا استسلمنا لروح الانقسام التي تضغط علينا من جميع الجهات ، فلن يكون لدينا أي فرصة للتغلب عليها. في مثل هذه الأوقات الصعبة، أتمنى قبل كل شيء أن نعيش عام 2023 بأكبر قدر ممكن من الوحدة والتضامن."

ومن باريس إلى لندن التي استقبلت العام الجديد بعرض مذهل للألعاب النارية على نهر التايمز مع العد التنازلي لساعة بيغ بن الشهيرة التي خضعت لعملية ترميم مؤخراً.
2023 New Year
Thousands sign petition to shift NYE fireworks cash into bushfire relief. Source: AAP
واكتست London Eye الشهيرة باللونين الأزرق والأصفر تضامناً مع أوكرانيا بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية لتؤذن بدخول العالم الجديد.

قرع جرس عملاق في سيول حيث استقبلت كوريا الجنوبية العام الجديد، وتجمعت الحشود لرؤية الجرس يدق للمرة الأولى منذ تفشي جائحة COVID-19. ويقرع الجرس النحاسي العملاق 33 مرة في تقليد يعود إلى عصر مملكة جوسون.

وفي مدينة كراتشي الباكستانية، رحب المحتفلون بالعام الجديد بالألعاب النارية على أمل أن يتحسن اقتصاد البلاد في عام 2023 حيث ارتفعت أسعار الوقود والغذاء في باكستان بشكل كبير خلال العام الماضي وفاقمت الفيضانات غير المسبوقة من الأزمة الاقتصادية.
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APTOPIX Britain New Year's Eve
People watch a drone light display featuring Britain's former Queen Elizabeth II and the fireworks from Horse Guards Parade in central London to celebrate the New Year on Sunday, Jan. 1, 2023 (AP Photo/David Cliff) Source: AP / David Cliff/AP
وقال ساجد تشودري من جموع المحتفلين هناك: "يجب أن نقتل بذور الكراهية ونزرع بذور الحب. مع بداية العام الجديد ، يجب أن نجدد تعهدنا بأن نحب بعضنا البعض. الحب سيجلب الهدوء إلى حياتنا وسنكون قادرين على العيش بسلام."

توافد الهنود على الأماكن الخلابة في جميع أنحاء البلاد لمشاهدة غروب الشمس الأخير لعام 2022 يوم السبت وسط مخاوف من عودة فيروس كورونا واحتشد السياح في بلدة شيملا الواقعة على التلال الشمالية لمشاهدة غروب الشمس.
New Year Celebration in Hong Kong, China - 01 Jan 2023
People flock to watch fireworks at the Victoria Harbour as they celebrate the new year of 2023 in Hong Kong. As Hong Kong cuts down social distance policies and COVID measures, people flocked to the Victoria Harbour to celebrate the new year, the major social gathering since the release of social distance policy. (Photo by Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA
في أستراليا، كانت سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدة بذلك لقبها "العاصمة العالمية لعيد رأس السنة"، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقا واحتفالات محدودة بسبب تفشي المتحورة أوميكرون.

وتوافد أكثر من مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من مئة ألف من الأسهم النارية. وتقدر السلطات المحلية بأن قرابة نصف مليار شخص سيشاهدون العرض عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

ومنذ الظهيرة، يشغل مئات الأشخاص أفضل المواقع لحضور العرض. أمام مبنى أوبرا سيدني قال ديفيد هيو-باترسون (52 عاما) "لقد كان عاما جيدا جدا بالنسبة إلينا، تخلصنا من كوفيد، هذا رائع".

وقال منظم عرض الألعاب النارية فورتوناتو فوتي "إذا تمكّنا من جمع كل العالم في الحفلة واستقبال العام المقبل بتفاؤل وفرح متجددين، فسنكون قد نجحنا".

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